【DSE】2025年起DSE丙類科目增韓語考試　停辦印地語和烏都語考試

▲ 考評局秘書長魏向東（左二）與香港法國文化協會行政總監Jean-Sébastien Attié（右二）就舉辦丙類其他語言科目考試的安排簽署合作協議。（考評局提供圖片）

2025年中學文憑試（DSE）起，丙類（其他語言）科目考生，將改為應考有關語言的官方語言考試，新安排設5個科目考試，包括增設韓語，並保留現有的法語、德語、日語及西班牙語，考生可同時獲文憑試及官方認證的2張證書；惟現有餘下2科包括印地語和烏爾都語，因未能覓得合適考試替代，故即將停辦。

考試及評核局今日（22日）公布向學校發信公布新排，解釋自2012年首屆DSE起，丙類其他語言科目採用英國劍橋大學國際考評部的高級補充程度（AS Level）試卷，每年涉200多至約500名考生不等，惟劍橋國際檢討後決定，2024年起不再設日語和印地語相關考試，亦未能繼續為其他科目提供考生成績數據，故目前其他語言科目考試將無法繼續安排。

最後一次採用劍橋國際高級補充程度試卷的丙類科目考試，將於2023年11月舉行，適用於2024年文憑試考生。考評局決定由2025年文憑試起，與法國、德國、日本、韓國及西班牙的官方文化機構合作，採用其官方語言考試作為文憑試丙類其他語言科目的考試。

考評局秘書長魏向東說，有見青少年對韓語的興趣漸增，故特別加入韓語考試，以回應學生需要；至於印地語和烏爾都語，因目前未能找到合適考試，故2025年起停辦。局方指新安排已獲教育局及課程發展議會支持，並獲考評局委員會及公開考試委員會通過。

魏向東形容，與5個國家的官方文化機構合辦考試，不但更具彈性，亦可配合不同學生學習進度、志向和興趣，有關考試除獲所屬國家認可，亦在國際上具廣泛認受性。

新安排下，考生應考1次考試便可取得2張證書，即同時獲官方語言能力認證及文憑試證書，局方盼藉此鼓勵更多考生學習與應考其他語言，豐富學習經歷。屆時考生須自行報考有關官方語言考試，並於報考文憑試時選取相關丙類科目，以便有關機構向考評局提供考生成績。若考生成績達到指定或更高的語言能力水平，便可獲列入文憑試成績內。考生可在文憑試考試年份前2年內，應考1次或以上丙類其他語言科目考試；以2025年文憑試為例，考生可於2023至2024年應考其他語言科目考試，並最遲於2024年底完成。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：馮琪雅