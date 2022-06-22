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【DSE】2025年起DSE停辦2個語言考試　改設5個官方語言考試增韓語

社會 13:09 2022/06/22

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（資料圖片）

香港考試及評核局今日（22日）宣布，由2025年起的香港中學文憑考試（DSE），丙類（其他語言）科目將不再採用英國劍橋大學國際考評部的高級補充程度試卷，考生改為應考有關語言的官方語言考試。屆時，丙類（其他語言）科目將提供五個科目，包括現有的法語、德語、日語及西班牙語，並將增設韓語，考生成績只要達到指定語言能力水平，便可獲納入文憑試成績，而目前提供的印地語和烏爾都語考試將於2025年起停辦。

考評局指，自2012年首屆DSE起，丙類（其他語言）科目採用劍橋國際高級補充程度試卷，每年考生人數由200多人至約500人不等，但劍橋國際早前就其評核服務作全面檢討，其後決定由2024年起，不再開設高級補充程度的日語和印地語考試，並通知考評局將未能繼續為丙類（其他語言）科目的考試提供考生成績數據，令目前其他語言科目考試的安排將無法繼續。

局方表示，最後一次採用劍橋國際高級補充程度試卷的丙類科目考試將於2023年11月舉行，即適用於2024年文憑試的考生，而經諮詢相關持份者與研究不同替代方案後，決定由2025年文憑試起，與法國、德國、日本、韓國及西班牙的官方文化機構合作，採用其官方語言考試作為文憑試丙類其他語言科目的考試。

考生須自行報考有關的官方語言考試，並於報考文憑試時選取相關的丙類科目，以便有關機構向考評局提供考生的成績；若考生的成績達到指定或更高的語言能力水平，便可獲列入文憑試的成績內。

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責任編輯：余思嵐

 

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