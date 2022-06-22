【回歸25周年】香港賽馬會贊助科學為題藝術裝置展覽　明起開放予公眾參觀

▲ 「藝術＠維港」是以科學為主題的藝術裝置展覽。（香港賽馬會提供圖片）

為慶祝香港特別行政區成立25周年，香港賽馬會獨家贊助多項嶄新有趣的文化藝術活動，由本月起將陸續推出全新「香港賽馬會呈獻系列」展覽，其中首先登場的是「藝術＠維港」旗下「香港賽馬會呈獻系列：藝術有理」，該以科學為主題的藝術裝置展覽是馬會撥款6.3億元，支持政府為慶祝特區成立而舉辦的多個項目之一，有關展覽由6月23日起開放予公眾參觀。

▲ 「藝術＠維港」今天於中西區海濱長廊文化廣場舉行開幕典禮。（香港賽馬會提供圖片）

「藝術＠維港」今天（22日）於中西區海濱長廊文化廣場舉行開幕典禮，由馬會主席陳南祿陪同行政長官林鄭月娥、署理民政事務局局長陳積志、立法會議員霍啟剛、博物館諮詢委員會主席黃遠輝、康樂文化事務署署長劉明光、藝術推廣辦事處總監劉鳳霞博士、 香港科學館總館長陳淑文主禮。

馬會主席陳南祿表示很榮幸能支持有關展覽，指藝術與科學都是人類文明發展的重要基石，而香港作為充滿活力和創意的城市， 這次展覽可讓藝術家及團隊一展他們的才華，以創新的方式結合藝術和科學，參觀者必定會感到耳目一新，期望這些藝術品能啟發市民的想像力和激發他們的創意。

▲ （香港賽馬會提供圖片）

「香港賽馬會呈獻系列：藝術有理」由康文署藝術推廣辦公室及科學推廣組主辦，並邀請多個本地藝術家及團隊在添馬公園及中西區海濱長廊創作一系列藝術作品，在維多利亞港景色的襯托下，將藝術與科學結合並帶出創新理念，透過新穎的創作改變公眾對藝術的認 知及戶外空間的使用，創造全新體驗。

展覽期間亦會連同科技合作夥伴及視覺設計師，引入場地特定的科技裝置和活動。此外，一連串線上線下的配套活動亦將陸續推出，包括工作坊和分享會等，讓市民以輕鬆有趣的方式了解更多科學原理和冷知識。各藝術裝置由6月23日起開放予公眾參觀，詳情可瀏覽：https://hkjc.com/withyou。

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記者：郭詩詩