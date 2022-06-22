【多區停電】SmarTone4間分店免費借流動充電器　中移動派數據卡【附詳情】

▲ SmarTone4間分店免費借流動充電器，中移動派數據卡。（黃傑偉攝）

元朗朗屏中電電纜橋昨晚（21日）7時許起火，猛烈燃燒，元朗、天水圍及屯門3區出現大面積停電，天水圍更有約兩萬用戶通宵停電。多個電訊商為受影響居民提供免費充電、數據卡等。

SmarTone表示，明白客戶的手機或未能充電，因此為受影響客戶，元朗及屯門4間分店提供額外數量的免費流動充電器供客戶借用，更延長交還期至5日；csl同樣提供免費充電服務，由今日起連續兩日csl天水圍專門店享用免費手機充電服務。

中國移動香港表示，受供電影響市民可以到就近天水圍及元朗門市免費享用手機充電服務，而受停電影響的中移動家居寬頻客戶亦可以到中移動天水圍指定門市領取 MySim儲值卡一張。

SmarTone有關分店：

• 元朗教育路18 -24號元朗商業中心地下3號舖

• 元朗青山公路元朗段123號開心廣場地下3號舖

• 元朗朗日路8號形點二期3樓A313b號舖

• 屯門市廣埸第一期地下G129號舖

中移動免費享用手機充電服務門市地址：

天湖路2號天耀廣場地下L052B舖

天水圍T Town South 2樓S207舖

元朗青山公路（大馬路）177號地下（康樂路輕鐵站對面）

元朗教育路26-34號百宜樓地下D舖 (麥當勞對面)

中移動領取MySim的門市地址：

天水圍T Town South 2樓S207舖

csl專門店

天水圍 天耀廣場 地下 L053A號商店

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責任編輯：李榮忠