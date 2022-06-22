【情緒勒索】人際關係溝通方式勿情緒勒索　造成委屈憤怒反破壞互信互愛關係

▲ 溝通方式勿用情緒勒索，否則會破壞關係。

「我咁做都係為你好啫，你唔聽咪算囉」

「你唔肯咁做即係唔愛我啦」

「你夠膽就試下，你一定會後悔」

甚至「你而家唔過來，你以後都唔會再見到我」

而上的對白是否似曾相識，你有否聽過或講過？你身邊的人又有否經歷過？如果沒有，那便要恭喜你，因為這代表你的人際關係相當健康，不過你應該也會在看電影或電視劇集時聽過這些對白吧！

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情緒勒索讓人感歉疚難受

以上是「情緒勒索」的技倆。「情緒勒索」︰英文為Emotional blackmail，是由心理治療師蘇珊·福沃德（Susan Forward）創立的詞彙，意指在一段關係中一方以威迫利誘的言語或行為，促使另一方聽從自己或無奈忍讓妥協；亦可稱「FOG」(Fear-Obligation-Guilt)，即一方用一些方法令你感到恐懼(fear)，覺得自己一定要服從(obligation)，若你不服從，他們會用一些方法讓你感到歉疚難受(guilt)，讓人感覺像生活在「迷霧(fog)」中。

施行「情緒勒索」的人，可能源於他們的安全感不足、成長和人際相處經驗不理想，又或者自信心不足，以至於他們想透過「情緒勒索」去掌管關係和控制他人，很多時他們自己都不察覺正在採用這個方法去維持關係。

以「情緒勒索」為主要溝通方法的人際關係，短期可能可以維持，但受到「情緒勒索」的一方會感到愈來愈委屈、受壓和憤怒，長遠而言，關係會甚不健康，絕對不是一段互信互愛的關係。

改變相處模式

如果你覺察到在一段關係中不斷被恐嚇勒索，時常都要妥協屈服、依從對方，做事時感覺綁手綁腳、畏首畏尾，你應該檢視一下雙方的關係和相處，對方是否正在「情緒勒索」你？另一方面，我們也需要不時審視一下自己有否也在「情緒勒索」愛自己的人。

拒絕「情緒勒索」，你需要正視這個處境，敢於改變這個相處模式。你需要持守改變的勇氣，與對方重覆、温柔而堅定地溝通你的想法和感受，告訴對方你很重視這段關係，讓對方安心，同時告訴對方你的感覺：委屈、恐懼、難受(被「情緒勒索」的一方)，又或者是擔心(施行「情緒勒索」的一方)，與對方達成共識，共同改變這種不良的相處模式，從而建立一段健康的關係。要建立一段互愛互信、可以持續成長的關係，不需要也不應該事事依從對方，反之應該互相建立，更重要的是好好愛自己、保護自己！

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原文題為「拒絶『情緒勒索』」

撰文︰聖公會聖基道兒童院 臨床心理學家吳素心