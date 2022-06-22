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【屯元天停電】救護員抬擔架儀器上40樓救人　網民致敬：香港好彩有你哋！

健康 14:08 2022/06/22

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屯元天大停電，居民遇到救護員抬擔架和儀器走樓梯往40樓救人。

元朗中電力電纜橋昨晚（6月21日）近7時半起火，導致元朗、天水圍、屯門的電力受影響，多處停電。當局表示，在晚上7時12分至10時15分，在新界區共接獲88宗困升降機報告。街燈熄滅，大廈停電，不少居民要「摸黑」回家。有市民發文指，走樓梯回家時更遇到救護員擔著擔架床、儀器，往40樓救人，對他們深感敬佩。

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救護員走40層樓梯救人

該名市民在「連登討論區」發文指，「真心Respect班救護哥哥」。事主表示，昨晚走樓梯回家時，在梯間遇到3名救護員：

身水身汗行緊上去，又無燈，又要搬哂啲擔架呀儀器呀。問佢哋要上邊一層，佢哋話要行上40樓。

目睹此幕，該市民表示敬佩，並發文稱「香港好彩有你哋！辛苦哂！」

不少網民也對救護員表示尊重。有人留言指，自己曾用過救護車服務，亦對救護員留下好印象，認為他們有耐性，有禮貌，亦替他們的工作感到辛苦。

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中電籲市民節約用電

中電今日（6月22日）表示，受影響地區電力已恢復，不過電力供應仍有不穩情況，相信電力不穩定的情況會維持幾日，呼籲市民節約用電。

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責任編輯：羅嘉欣

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