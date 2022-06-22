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【死因研訊】司機胸口痛入院後亡死因研訊　家屬質疑未有監察醫生指未設中央監察系統

社會 13:53 2022/06/22

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死者妻子何婉萍（左）。（梁錦麟攝）

54歲司機因胸口痛而被送到博愛醫院，約3小時後離世。死因庭今（22日）展開研訊。死者妻子作供稱，死者當時躺在床上身體僵硬，雙手向上屈曲，附近沒有任何人或儀器監察。急症室醫生作供稱，死者在等候期間，由於當時醫院未有中央生理監察系統，且死者情況未算高危，故未有持續監察。

死者胡耀強（54歲）於2018年8月30日因胸口痛，被送到博愛醫院急症室，延至下午4時許不治。死者妻子何婉萍今作供稱，死者生前任職司機，沒有長期病患。死者於2018年4月30日上班期間，曾發訊予稱胸口痛，現正於博愛醫院急症室。何遂於下午3時許趕到醫院，並於櫃檯詢問職員死者位置，職員隨後指找不到死者，著何到等候區等候。

何指前往等待區期間，看到死者躺在床上，當時死者附近沒有任何人或儀器監察。何遂叫喚死者，但未有回應。何形容，死者當時身體僵硬，指甲有瘀黑，雙眼閉上，雙手向上屈曲。

何遂再次大聲叫死者，但仍未有反應，其後有醫護人員推死者到急症室。何指，死者生前身體健康，惟事發前1至2天曾向提及心臟不舒服。

當日負責將何送往醫院的時任救護隊目賴振堯作供稱，當日下午1時42分接報到位於元朗的中國銀行，用擔架床將死者送上救護車，其間死者清醒，並稱胸口不適。賴遂為死者進行檢查，其間維生指數正常，死者表示胸口痛楚減少，情況有好轉。

負責診症死者的博愛醫院急症室醫生程慧明供稱，由於當日死者出現胸口痛，遂於下午2時15分為死者照心電圖，並找出死者2012年所照的心電圖，對比下發現死者心跳偏慢，有心肌增厚情況。

程遂安排死者到急症室特定位置，呈給予護士醫囑（Medical Order)，事後得知護士未有檢查死者心跳及血壓，估計當日的排版未有傳到護士手中。

程又指，死者在等候驗血期間，由於當時醫院未有中央生理監察系統，故未有持續監察。死因裁判官問及，為何死者死於心肌梗塞，而當時亦有胸口痛，但未作監察？程指死者一向身體健康，亦沒有家族心臟史，當時死者的危機評分為1（2或以上即高危），故未有特別考慮死者有心肌梗塞。程又指，其後報告顯示死者的心臟酵素正常。

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記者：梁錦麟

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