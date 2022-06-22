【冷氣使用】房間熱開冷氣降溫極耗電　一個動作遮陽隔熱減輕冷氣負荷

▲ 房間熱開冷氣降溫極耗電，一個動作遮陽隔熱減輕冷氣負荷。

夏至過後天氣酷熱，少不免要常開冷氣消暑。除選用「變頻式」冷氣機慳電之外，若只想為房間降溫，短時間内開關冷氣不但耗電，也容易損耗冷氣壽命。電力公司建議一招簡單方法，可保持房間舒爽溫度，減輕冷氣負荷。

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台灣電力公司在Facebook專頁分享房間控溫方法，指出夏天陽光較猛，從窗戶照入房間令家具及地板長時間吸熱，室內溫度飆升。若選擇開冷氣降溫，會增加冷氣負荷且非常耗電。

電力公司建議，家中窗簾尺寸選擇要比窗戶大一些；若家中有落地窗，選擇掛竹簾會更好。而市民出門前，只需將屋内窗戶關上及拉好窗簾，就可阻擋輻射熱照入屋内，控制房間溫度。

另外，房間開冷氣後若未關門窗，冷空氣散出就會影響冷房效果。同時，如果冷氣沒有設定為恆溫功能，會令壓縮機不斷運轉，耗電之餘更容易損壞冷氣。

除房間要避免陽光直射之外，冷氣機的安裝位置也很重要，否則會影響耗電量。冷氣機若被陽光直射，冷氣散熱效能下跌，耗電量會增加約16.5%。

5招冷氣慳電慳錢貼士

1. 調風量+搭配風扇

日本節目實測，開冷氣時，將風量調到最大，即使冷氣溫度保持在28°C，身體約2分鐘就會感到明顯降溫。另外，搭配風扇使用，有助室內空氣對流，將冷風傳到更遠的地方，提高冷房效果，慳電之餘也能預防患上「冷氣病」。

2. 溫度調高1度

專家指出，冷氣最佳溫度應為25°C至28°C。靜坐或只進行輕度活動時，溫度可稍調高。因溫度每調高1度，就可以節省約7%至10%電費。而設定為26至28度，並搭配風扇使用，就已足夠涼爽。

3. 睡覺時不必調低溫度

人在熟睡時，體溫會稍稍下降，故不用調低冷氣溫度。若冷氣遙控器設有時間掣，可考慮預設關冷氣時間為起床前1至2小時。

4. 應用則用 不用則關

林超英曾自言家中電器多，但全屋電器一律「應用則用」，例如碗筷多時，才會使用洗碗機。所有電器也從不「待機」，不使用時就會切斷電源，能慳下不少電費。

5. 定期保養

冷氣機需定期安排檢查、保養及維修。市民應每兩星期清洗隔塵網、進氣口、出風口，可減少氣流受阻的情況，提高冷氣效能。

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責任編輯：羅嘉欣