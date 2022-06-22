【名校學霸】高學歷港姐鄧卓殷女校出身　母校協恩中學曾誕DSE超級狀元

▲ 港姐鄧卓殷擁有高學歷，中學就讀傳統名校協恩中學。

港姐鄧卓殷（Amber）日前在TVB劇集《十八年後的終極告白2.0》登場，27歲的她飾演十多歲中學生零違和感，演出令人刮目相看。現實中的鄧卓殷擁有高學歷，中學就讀傳統名校協恩中學，其後於香港大學建築系以一級榮譽畢業，去年更取得碩士學位。

DSE考獲4科5**佳績

2018年鄧卓殷參加《香港小姐競選》，並奪得亞軍及最上鏡小姐，憑著甜美外表入行，向演藝路發展。她在《十八年後的終極告白2.0》中，飾演龔嘉欣14歲妹妹沈曉彤，挑戰飾演比真實年齡小13歲的角色，演出獲觀眾好評。

女校出身的鄧卓殷曾就讀協恩中學，應考2013年中學文憑試（DSE）考獲4科5**的佳績，5科最佳成績（Best Five）高達33分，成績相當優異。

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協恩中學名人校友輩出

直資女校協恩中學於1936年創校，是九龍城區的傳統名校之一，多年來出產不少社會各界名人，如前英華小學校長林浣心、前政治助理莫宜端、乒乓球運動員杜凱琹。而演藝界的舊生除了鄧卓殷外，還有電視廣播有限公司助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲（樂小姐）、佘詩曼、鄧萃雯、陳淑蘭、鄭融等。

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協恩中學以英文為主要教學語言，除了兩文三語，學生亦可以學習日文、法文或西班牙語。學校推行6年啟導式生命輔導計劃——「師友計劃」，每名中一生均會被安排給一名導師從旁輔導至畢業，定期進行個別會晤，讓學生在導師引領幫助下建立及實現成長目標。

此外，該校學生過往在公開考試表現突出，其中在2014年誕生8科5**的超級狀元。除了學術，學校在體育、音樂、辯論等課外活動亦有出色表現，其中籃球隊人才輩出。去年東京奧運中，獲得乒乓球女子團體項目銅牌的杜凱琹，在協恩中學完成中三課程後輟學轉為全職運動員。

中一入學申請設兩輪面試

協恩中學提供約180個中一學額，校方尚未公布2023-24年度入學申請詳情。按往年經驗，該校約於10月至11月期間接受申請，並設有兩輪面試，所有申請人均獲首輪面試機會。收生準則為面試表現30%、學業成績 30%、課外活動表現 20%、操行/態度 20%。該校2021-22學年初中學費為$36,810。

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責任編輯︰王明芳