【網購騙案】海鮮重登高危貨榜首位　籲網店選購食品留意食物安全風險

▲ （警方fb圖片）

警方今日（22日）表示，演唱會門票有關的網購騙案始見回落，但海鮮又重登榜首，龍蝦、鮑魚、生蠔、三文魚，均以「海嘯價」發售。

高危貨品排行榜

海鮮

傢俬

電腦產品

智能電話

電子遊戲

手袋

演唱會門票

電器

玩具模型

寵物食品

警方提醒，不論涉及騙案與否，從不知名網店所購買食物的安全和衞生標準或出現參差，損害消費者的權益。在網店選購食品時應留意食物安全風險。海產、肉類奶類及奶類飲品均屬於「容易變壞」或「高危」性質食物，入口時必須符合《食物安全條例》規定。

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責任編輯：余思嵐