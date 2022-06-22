  • 30°C
香港時間 : 2022622日 (週三) 14:52
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網購騙案】海鮮重登高危貨榜首位　籲網店選購食品留意食物安全風險

社會 14:24 2022/06/22

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

（警方fb圖片）

警方今日（22日）表示，演唱會門票有關的網購騙案始見回落，但海鮮又重登榜首，龍蝦、鮑魚、生蠔、三文魚，均以「海嘯價」發售。

高危貨品排行榜

  • 海鮮
  • 傢俬
  • 電腦產品
  • 智能電話
  • 電子遊戲
  • 手袋
  • 演唱會門票
  • 電器
  • 玩具模型
  • 寵物食品

警方提醒，不論涉及騙案與否，從不知名網店所購買食物的安全和衞生標準或出現參差，損害消費者的權益。在網店選購食品時應留意食物安全風險。海產、肉類奶類及奶類飲品均屬於「容易變壞」或「高危」性質食物，入口時必須符合《食物安全條例》規定。

【TOPick診症室】晚期HER2陽性乳癌復發難處理　醫生拆解結合化療標靶二合一治療

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【多區停電】消防處昨首用消防機械人灌救　控制火勢發揮重大作用（附圖）
今日 11:59
【多區停電】消防處昨首用消防機械人灌救　控制火勢發揮重大作用（附圖）
【天水圍停電】中電：已恢復受影響地區電力　電力供應仍不穩呼籲市民節約用電
今日 11:27
【天水圍停電】中電：已恢復受影響地區電力　電力供應仍不穩呼籲市民節約用電
【私隱公署】涉冒認他人網上開帳戶　26歲男違「起底」罪被捕　
今日 12:33
【私隱公署】涉冒認他人網上開帳戶　26歲男違「起底」罪被捕　
【電子消費券】警方瓦解消費券詐騙集團涉案46宗　有個案偷朋友、前伴侶個人資料
今日 12:47
【電子消費券】警方瓦解消費券詐騙集團涉案46宗　有個案偷朋友、前伴侶個人資料
【DSE】2025年起DSE停辦2個語言考試　改設5個官方語言考試增韓語
今日 13:09
【DSE】2025年起DSE停辦2個語言考試　改設5個官方語言考試增韓語

你可能感興趣

【多區停電】消防處昨首用消防機械人灌救　控制火勢發揮重大作用（附圖）
今日 11:59
【多區停電】消防處昨首用消防機械人灌救　控制火勢發揮重大作用（附圖）
【天水圍停電】中電：已恢復受影響地區電力　電力供應仍不穩呼籲市民節約用電
今日 11:27
【天水圍停電】中電：已恢復受影響地區電力　電力供應仍不穩呼籲市民節約用電
【私隱公署】涉冒認他人網上開帳戶　26歲男違「起底」罪被捕　
今日 12:33
【私隱公署】涉冒認他人網上開帳戶　26歲男違「起底」罪被捕　
網上購物 環境衞生 網購平台 產品 生蠔 演唱會 遊戲 食用安全 海鮮

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【多處停電】朗屏站附近輸電橋疑大火多區停電　3小時接88宗困升降機報告【不斷更新】
23:18 2022/06/21
【多處停電】朗屏站附近輸電橋疑大火多區停電　3小時接88宗困升降機報告【不斷更新】
【姐姐報大數】買3日餸花費逾千元豬肉佔800元　補習老師張欣欣出招杜絕姐姐打斧頭
12:09 2022/06/21
【姐姐報大數】買3日餸花費逾千元豬肉佔800元　補習老師張欣欣出招杜絕姐姐打斧頭
【全球首富】馬斯克兒子申請改名及改性　「不希望再與父親有任何關係」
14:00 2022/06/21
【全球首富】馬斯克兒子申請改名及改性　「不希望再與父親有任何關係」