【聲夢傳奇2】聲夢學員人氣榜5強走勢　Jasmine感謝Gin Lee照顧封對方為媽媽

▲ 聲夢學員人氣榜！

TVB節目《聲夢傳奇2》學員名單包括陳昊廷（Timothy）、陳晉軒（Jason）、趙紫諾（Sabrina）、趙頌宜（Maggie）、趙小婷（Pamela）、侯雋熙（Duncan）、金永衡（Christopher）、江廷慧（Vivian）、劉詠彤（Angel）、李茵彤（Desta）、梁芷菁（Crystal）、彭家賢（Zayden）、蕭呈謙（Nicole）、孫衣文（Mandy）、文佐匡（Sean）、黃洛妍（Janees）、任暟晴（Jasmine）、XiX成員莊殷玥（Vici）、劉芷君（Aster）、梁善知（Crystal）、繆昀希（Charlotte）、鄧曉殷（Kiele）及楊秉頤（Caitlin）。

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【聲夢傳奇2】「折骨Ben」胞妹失準跌危險區爆喊 Sabrina被JW林奕匡睇中Janees獲讚超晒班

人氣榜五強各自拉票

為增加與網民及聲夢迷互動，《聲夢傳奇2》今屆增設學員人氣榜，於本月11日開始接受投票，並逢星期五更新最新三甲走勢。

首回成績已於上周五（6月17日）公布，頭五個單位分別為Pamela、XiX、Jasmine、Sabrina及Janees。

對於喜獲支持，5大人氣單位齊齊拍片謝票兼各出其招拉票，當中以暫時排名榜首的Pamela最有策略，大玩IG點唱：「大家可以去我IG度留言點歌，我會喺IGStory度揀三首歌唱番畀大家聽。」

排名第2名的XiX則以「聲殺」拉票，更邊跳邊Rap表達謝意：「多謝大家投我哋票，希望可以令到你哋笑，大家一齊支持《聲夢2》，成為Top5一啲都唔易；應承大家愈做愈好，大家加油Good Show！」

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Jasmine封Gin Lee為媽媽

而在首集獻唱《一加一》後人氣急升的Jasmine則排名第3位，由於被指演唱時「笑容欠奉」，故刻意以「笑容」謝票。

雖然尚有很大「改進」空間，但誠意加可愛度十足，重視民意的Jasmine笑說：「好多人想我笑多啲，所以我準備咗三種笑畀大家，分別係「尷尬笑」、「開心笑」同埋「瞇眼笑」。」

Jasmine努力地「笑」完後，更忍不住吐舌急急腳離開鏡頭拍攝範圍，十分可愛。

而Jasmine日前在社交網晒出與導師Gin Lee合照，兩人齊齊做出心心手勢，非常有愛，Jasmine留言感謝Gin Lee照顧，指對方「唔止係老師，係心理輔導，係媽咪」，又大讚對方半夜兩點都照覆上訊息：「真係好好好好好有心機，就算凌晨兩點都照覆message，以後多多指教，愛你愛你愛你。」Gin Lee則回覆表示：「一齊加油！」

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Sabrina及Janees盡顯真性情

另外，兩大唱家班Sabrina及Janees平時上台獻唱雖霸氣十足，但謝票環節卻盡顯真性情，擅長普通話及英語的Sabrina，努力挑戰自己以「廣東話」謝票，並獻唱張國榮名曲《Monica》，同場加映大量充滿童真的答謝動作。

至於Janees則放下成熟一面，以相當搞鬼的形式獻唱英文兒歌《Old MacDonald Had a Farm》，更分別模仿狗、豬、鴨的叫聲，神似得來相當有趣。