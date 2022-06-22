【行會名單】葉劉淑儀任召集人 恒生前行政總裁梁高美懿、民建聯陳克勤等7人新加入
候任特首李家超今日委任16名新一屆政府的行政會議非官守成員，其中9人留任。現屆行會成員、新民黨主席葉劉淑儀出任下屆政府行政會議召集人。
李家超委任恒生銀行前行政總裁梁高美懿、曾任其選舉代理人的港區全國政協委員陳清霞、食物及衞生局前局長高永文、保險業監管局前主席鄭慕智加入行會。立法會方面，民建聯副主席陳克勤、工聯會會長吳秋北，及保險界的陳健波亦獲委任為下屆政府行會非官守成員。
港大校務委員會前主席李國章、金管局前總裁任志剛、資深大律師湯家驊，及安老事務委員會主席林正財留任；「建制派班長」廖長江、經民聯副主席林健鋒、自由黨黨魁張宇人、鄉議局主席劉業強亦再獲委任。
行政會議非官守成員名單：
召集人：新民黨主席葉劉淑儀
成員：
新加入
恒生銀行前行政總裁梁高美懿
港區全國政協委員陳清霞
食物及衞生局前局長高永文
保險業監管局前主席鄭慕智
民建聯副主席陳克勤
工聯會會長吳秋北
立法會保險界議員陳健波
留任
港大校務委員會前主席李國章
金管局前總裁任志剛
資深大律師湯家驊
安老事務委員會主席林正財
「建制派班長」廖長江
經民聯副主席林健鋒
自由黨黨魁張宇人
鄉議局主席劉業強
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撰文 : 傅流螢