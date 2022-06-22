  • 30°C
香港時間 : 2022622日 (週三) 14:53
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【行會名單】葉劉淑儀任召集人　恒生前行政總裁梁高美懿、民建聯陳克勤等7人新加入

政治 14:31 2022/06/22

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

恒生銀行前行政總裁梁高美懿。（資料圖片）

候任特首李家超今日委任16名新一屆政府的行政會議非官守成員，其中9人留任。現屆行會成員、新民黨主席葉劉淑儀出任下屆政府行政會議召集人。

李家超委任恒生銀行前行政總裁梁高美懿、曾任其選舉代理人的港區全國政協委員陳清霞、食物及衞生局前局長高永文、保險業監管局前主席鄭慕智加入行會。立法會方面，民建聯副主席陳克勤、工聯會會長吳秋北，及保險界的陳健波亦獲委任為下屆政府行會非官守成員。

港大校務委員會前主席李國章、金管局前總裁任志剛、資深大律師湯家驊，及安老事務委員會主席林正財留任；「建制派班長」廖長江、經民聯副主席林健鋒、自由黨黨魁張宇人、鄉議局主席劉業強亦再獲委任。

行政會議非官守成員名單：

召集人：新民黨主席葉劉淑儀

成員：

新加入
恒生銀行前行政總裁梁高美懿
港區全國政協委員陳清霞
食物及衞生局前局長高永文
保險業監管局前主席鄭慕智
民建聯副主席陳克勤
工聯會會長吳秋北
立法會保險界議員陳健波

留任
港大校務委員會前主席李國章
金管局前總裁任志剛
資深大律師湯家驊
安老事務委員會主席林正財
「建制派班長」廖長江
經民聯副主席林健鋒
自由黨黨魁張宇人
鄉議局主席劉業強

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

撰文 : 傅流螢

相關文章

【新班子】陳茂波：已與副司長有初步分工　黃偉綸將集中精力處理土地房屋問題
17:13 2022/06/21
【新班子】陳茂波：已與副司長有初步分工　黃偉綸將集中精力處理土地房屋問題
【新班子】候任律政司副司長張國鈞宣布退出民建聯　冀方便上任後展開工作
今日 13:27
【新班子】候任律政司副司長張國鈞宣布退出民建聯　冀方便上任後展開工作
【政府換屆】陳智思形容新班子為「實幹型」　相信葉劉淑儀有能力成為新任行會召集人
17:55 2022/06/20
【政府換屆】陳智思形容新班子為「實幹型」　相信葉劉淑儀有能力成為新任行會召集人

你可能感興趣

【新班子】陳茂波：已與副司長有初步分工　黃偉綸將集中精力處理土地房屋問題
17:13 2022/06/21
【新班子】陳茂波：已與副司長有初步分工　黃偉綸將集中精力處理土地房屋問題
【新班子】候任律政司副司長張國鈞宣布退出民建聯　冀方便上任後展開工作
今日 13:27
【新班子】候任律政司副司長張國鈞宣布退出民建聯　冀方便上任後展開工作
【政府換屆】陳智思形容新班子為「實幹型」　相信葉劉淑儀有能力成為新任行會召集人
17:55 2022/06/20
【政府換屆】陳智思形容新班子為「實幹型」　相信葉劉淑儀有能力成為新任行會召集人
梁高美懿 民建聯 陳健波 香港金融管理局 林健鋒 廖長江 張宇人 立法會 劉業強 李家超

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【多處停電】朗屏站附近輸電橋疑大火多區停電　3小時接88宗困升降機報告【不斷更新】
23:18 2022/06/21
【多處停電】朗屏站附近輸電橋疑大火多區停電　3小時接88宗困升降機報告【不斷更新】
【姐姐報大數】買3日餸花費逾千元豬肉佔800元　補習老師張欣欣出招杜絕姐姐打斧頭
12:09 2022/06/21
【姐姐報大數】買3日餸花費逾千元豬肉佔800元　補習老師張欣欣出招杜絕姐姐打斧頭
【全球首富】馬斯克兒子申請改名及改性　「不希望再與父親有任何關係」
14:00 2022/06/21
【全球首富】馬斯克兒子申請改名及改性　「不希望再與父親有任何關係」