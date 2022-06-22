【飄流教室】古巨基+Edan首度合作　柏安妮女兒許恩怡合演那些年

▲ 古巨基邀Edan合作。

古巨基今日推出其《I Really Love To Sing》合唱專輯第一炮，請來呂爵安（Edan）合作打頭陣，合唱《飄流教室》。MV女主角則邀來80年代女神柏安妮的十七歲女兒許恩怡（Natalie）擔任。



基仔於2003年奪得「叱吒樂壇我最喜愛的歌曲大獎」後，他在頒獎台上留下一句經典金句「我真係好鍾意唱歌……」，基仔表示《I Really Love To Sing》企劃便是源自這句話，「真情流露的一句說話，亦都係心底話」。基仔表示已有幾年沒有推出唱片。

這個project以「我真係好鍾意唱歌」為題是因為他覺得音樂市場即使比以前辛苦，但仍然有很多很努力的歌手和音樂人繼續唱、繼續為夢想而努力，「而我自己亦係其中之一，所以呢個project就咁樣命名。今次邀請咗唔同曲風嘅新晉歌手一齊去完成呢個project，係一個全合唱嘅專案。」

▲ 扮演學生哥。

至於邀請Edan合作的原因，基仔謂：「《飄流教室》當年冇被成為主打，所以今次project好想搵一個心儀嘅人去同我一齊唱呢隻歌。今次新編曲好classy，配古典鋼琴。上次睇Mirror個show，Edan自彈自唱令我好深刻，所以我就覺得非Edan莫屬。」

Edan亦受寵若驚，「真係好開心今次呢個合作。從來冇諗過，當初好記得花姐同我講：『喂！古生話想搵你合唱喎，你肯唔肯呀？』嘩！梗係好啦！因為未試過同一個大前輩合作，同埋我細個都有聽古sir嘅歌，所以我覺得呢件事係好神奇。」他更表示錄音期間「學到好多嘢」，「古sir每一次都會嚟監製我嘅錄音，俾咗好多指導我，舒文監製都係，所以令到我對唱歌多咗好多諗法。同埋古sir真係好貼心，我問佢啲乜佢都好樂意去教我、幫我，所以好多謝佢。」

▲ 許恩怡演出。

而基仔在回憶二人在錄音室時的點滴，對Edna讚不絕口，「我記得佢話知道自己唱歌未必係最好，所以只要有其他唔同嘅機會，佢一定會好願意同埋俾心機去試！係一個好謙虛、好勤力嘅藝人。喺錄音過程裏面，我發現Edan喺假音上係好好，擁有一把好靚好滑溜嘅假音。」



MV其中一幕，講述Edan跟心儀的許恩怡（Natalie）去基仔於CD舖所舉行的新碟簽名會，Edan笑說：「今次感受到『前夫』嘅感覺，即係陪個女仔嚟見自己嘅偶像。」

而基仔則演回本尊，當他一踏進CD舖，回憶立即番晒嚟，「見到啲海報、自己啲碟，就諗起好耐冇做簽名會！好懷念。」基仔覺得這個MV很有穿越感，「MV呢幕講番2012年《告別我的戀人們》呢一隻碟出嘅時候，我特登整番嗰個髮型，連件褸都係搵番當時宣傳嗰件褸，（Edan：真㗎？）我仲着得落！即係冇肥到！哈哈。」

基仔又分享到達拍攝現場前的一件小趣事，「因為穿越關係，出呢隻碟嘅時候我係未結婚嘅，頭先一落車嘅時候，古太同我講：『喂！你除咗隻戒指佢先啦！你嗰陣時未結婚㗎。』咁我就除咗啦，哈哈。」

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