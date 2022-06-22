【大火停電】當區居民批當局無派物資應急　商戶予器材助市民充電

▲ 家庭主婦曾太指政府反應遲鈍。(黃傑偉攝)

元朗中電力電纜橋昨日（21日）晚上起火，引致多區停電，天水圍約兩萬用戶通宵停電，今日中午12時後，邨內電力恢復供應。詳情即看【下一頁】當區市民均表示，政府今次處理特別事故反應慢，亦未能派送物資予居民。有商戶發揮互相幫助的精神，有店舖東主放出充電器材，方便市民替手機充電。

當區居民吳小姐指，政府於疫情期間有全港通報系統通知市民，今次停電反而沒有即時通知市民，政府反應慢幾拍，今早上學亦未收到有學校停課通報。

家庭主婦錢小姐指，政府於停電期間沒有訊息通知市民，當時正值晚飯時間，家中未能煮飯，叫外賣亦沒有外賣員送上樓，但政府沒有物資供應應急，今早上學時亦未能提早通知有部分學校停課，令部分人白走一趟。

家庭主婦曾太則指，一向覺得政府反應遲鈍，停電期間沒有通知市民，停電令到手機網絡失效，只有親友致電家中電話才知道停電情況，政府停電期間應該提供物資應急，例如水及乾糧，而中電對停電亦應該負責，對市民作出補償。

另外，家庭主婦蕭小姐指，有大批市民在停電期間未能回家，流連於商場及屋邨內公共地方，在家中亦未能為手機等充電，政府對事件發放訊息十分遲，沒有對市民提供應急物資，實在難辭其咎。

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記者：黃傑偉

