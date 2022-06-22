【香港故宮】用文物展品敘述故事　乾隆十年籌備一畫為母賀壽

▲ 《臚歡薈景圖之釐延千梵》。（陳國峰攝）

位於西九的香港故宮文化博物館今日（22日）舉行預展，9大展館首度完整開放，除了此前已多次介紹的北宋定窯白釉孩兒枕、元代朱碧山款槎外，各大展館亦不乏少被注目，而又具觀賞價值的珍稀文物。

展館二「紫禁一日：清代宮廷生活」仿似一本故事書，走進一刻燈光驟暗，是模仿乾隆皇帝晨早4時起床的天色，一路走到終點，就如與乾隆渡過一天，當中319件文物，每件均反映乾隆一日生活所需所見。

經過晨早的沐浴更衣、祭祀、吟詠、臨政後，遊眾隨同乾隆拜會其母崇慶皇太后。乾隆身上標準眾多，其「孝」為人熟知，經過左右夾道的戲曲展品，展區位置突然變得開闊，一副大型畫作置於正中，正是其孝道的代表—《臚歡薈景圖之釐延千梵》。

此畫來頭不少，當年乾隆為賀其母八十大壽，命數位宮廷畫師用了近十年時間描繪京城盛大歡慶的場景，此畫描繪京城五塔寺前，一千名身穿黃色法衣的喇嘛齊聲誦經，為皇太后祈福祝壽的場景。

作為皇太后賀禮，畫中半點細節亦不可「馬虎」，每名喇嘛的神態各異，身上的黃衣皺褶亦有所不同；隨行官員、工人各司其職，塑造出畫中繁盛。

除了展館二外，展館三「凝土成器：故宮珍藏陶瓷」展品看似重複，但重複的背後亦隱藏不少故事，單靠走馬看花無法了解。以「青花纏枝花紋背壺」為例，市民看到可以背的瓷器或好奇其用途，但策展人介紹指，展品的底部並無上漆，估計其用途只是陳列。

策展人續指，其扁身的造型是中東金屬器的特徵，古代宮廷往往收到不少外地贈禮，相信此展品的原型是中東的金屬器，供策馬時承酒水之用，但到了中國，工匠將其加入中華文化，用瓷器將其重新演譯，成就今日之藝術，亦反映到古代對外來文化的包容。

除以上兩件展品外，館內仍有912件文物靜待來客發掘其背後的故事，包括展館9多件來自法國羅浮宮的珍寶。

香港故宮共設9個展館，其中1至7號是常設展館，8和9號展館屬特別展館，展期只有3個月和半年。

▲ 青花纏枝花紋背壺。（陳梓蔚攝）

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記者：陳梓蔚