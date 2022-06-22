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【醫生註冊】再有13海外醫生獲有限度註冊　分別於公院急症科、婦產科及兒科服務等

社會 15:15 2022/06/22

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醫管局今日（22日）表示，接獲香港醫務委員會通知，確認批准13名非本地培訓醫生的有限度執業註冊申請，其中5名是新的申請，另外8名屬續期申請，在公立醫院協助分擔前線醫生的工作量。該13名醫生將於解剖病理學、心胸肺外科、急症科、家庭醫學、內科、神經外科、婦產科、兒科、放射科及外科服務。
　　 
局方指，招聘非本地培訓醫生的工作將持續進行，醫管局會安排符合資格的申請者由有關臨床部門進行面試。醫管局將為適合聘用的申請者，按他們可以到港履任的時間，向香港醫務委員會提交有限度執業註冊申請。
　　 
連同早前獲批准的九名新申請及四名續期的申請，醫管局現時共有42名非本地培訓醫生以有限度執業註冊的形式，在公立醫院人手短缺的部門工作，包括麻醉科、解剖病理學、心胸肺外科、急症科、家庭醫學、內科、神經外科、婦產科、眼科、兒科、放射科及外科，以紓緩前線醫生的工作量。醫管局目前在所有專科招聘非本地培訓醫生為駐院醫生，至於在專科醫生流失情況較為嚴峻的專科，醫管局亦會招聘合資格的非本地培訓醫生為副顧問醫生。

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責任編輯：余思嵐

 

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