【姊弟檔】林愷鈴首次與胞弟「隔空」拍廣告　林卓毅撞樣金秀賢不抗拒入行

▲ 林愷鈴首次與胞弟「隔空」拍廣告，林卓毅撞樣金秀賢不抗拒入行。

龔慈恩的女兒林愷鈴（Ashley）以氣質星二代之名入行任模特兒及演員，近日首次與年僅18歲的胞弟林卓毅（Addison）合作拍廣告，被指與金秀賢「撞樣」的他坦言不抗拒入行。

在同一廣告中亦見到吳若希胞弟吳梓楓（Carson）的身影，他笑言即將領取的第二輪消費券已被家姐計劃好，用來慶祝她的30歲生日。

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中銀香港為趁第二輪消費券登記搶市場，找來多位城中18至22歲的年青藝人及星二代，包括龔慈恩一對子女林愷鈴（Ashley）及18歲的林卓毅（Addison）、吳若希18歲弟弟吳梓楓（Carson）、游嘉欣、18歲的《聲夢傳奇》學員林智樂（Felix）、《全民造星IV》參賽者徐嘉蔚（Emiko）以及18歲的港大女神吳欣諺（Yanis）等來宣傳。

Ashley忙工作食快餐醫肚

22歲的林愷鈴（Ashley）與弟弟Addison首度「姊弟檔」合作，Addison更是首次接拍演藝宣傳工作。

Ashley提到今次轉會BoC Pay領取第二階段消費券，希望可從中獲到更多著數：「近月忙於考試及拍攝新劇，有時在等開工的時候或轉下一個工作地點，都會爭取時間去吃一個快餐醫肚、買杯咖啡吃件蛋糕來個小休息。」

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▲ 22歲的林愷鈴（Ashley）與弟弟林卓毅（Addison）首度「姊弟檔」合作為BoC Pay宣傳，而18歲的Addison更首次接拍演藝宣傳工作。

Addison返港考慮做幕前「暑期工」

Addison現身處英國修讀法律系，但他只是留學生會定時會回港，所以合資格領取消費券，是次「隔空」與家姐接拍宣傳工作。

他表示：「我18歲首次合資格領取1萬元，相當開心。今個暑假碰正第二階段消費券發放，可以回港請媽咪食飯。」

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▲ 22歲的林愷鈴（Ashley）與弟弟林卓毅（Addison）首度「姊弟檔」合作為BoC Pay宣傳，而18歲的Addison更首次接拍演藝宣傳工作。

對於外型被讚高大靚仔似韓星金秀賢，會否有意入行，Addison表示：「媽咪、家姐及自己也不覺得似韓星，但感謝傳媒的讚美，7月會回港放暑假，最期待是與家人及舊同學相聚，如果有合適的，也會嘗試不同範疇的工作，以爭取不同的工作經驗。」

Addison笑言回港後會以買西餅及咖啡去探家姐班，為劇組加油打氣。

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Carson被逼與家姐「擺大壽」

18歲組別首次登記領取消費券的新生代藝人中，吳若希弟弟吳梓楓（Carson）亦是其中一名，他已計劃好如何使用這1萬元：「正確來說是『被計劃』，皆因家姐笑言已代我計劃好了，就是要補祝她食生日飯，她笑言30歲是『大壽』，要大肆慶祝，還要買玩具送給姨甥仔女，家姐說我是細舅父，要與她們分享。」

同時，他表示考完DSE本想買新款遊戲機，但之前格價覺得有點貴不捨得：「所以計劃自己餘下的消費券可入手遊戲機，成全小小願望。」

▲ 18歲組別首次登記領取消費券的新生代藝人中，吳若希弟弟吳梓楓（Carson）亦是其中一名，他已計劃好如何使用這一萬元。

游嘉欣破慳囊狂掃護膚用品

現在忙於拍劇的游嘉欣，更是TVB上位小花中的超級慳妹，她曾在訪問中分享過7大慳錢法，成功儲得6位數字「姑婆本」。

她笑言：「我的慳妹形象深入民心，所以當然有留意BoC Pay的消費券轉會優惠。我計劃到藥妝店買防曬用品，因為下個月拍的新劇有不少外景，我要準備多一點防曬用品開工，放工回家也可以敷面膜護膚。」

▲ 游嘉欣的慳妹形象深入民心，所以當然有留意轉會優惠。

Felix答謝Chantel請吃飯

《聲夢》學員Felix透露受到群組「福利主任」姚焯菲（Chantel）的召喚去登記以換取優惠。

他表示：「我們已講好，8月待她去完旅行，希望可以一班同學齊整食飯，皆因7月是我們《聲夢》學員決賽一周年，希望等齊人好好慶祝，已約定了領取到消費券的同學，夾份請Chantel食飯。」

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此外，《造星4》參賽者徐嘉蔚（Emiko）及吳欣諺（Yanis），前者轉會、後者就是滿18歲首次登記，還有就學的Yanis直言：「我還在讀書收入不多，當然要量入為出，所以會經常幫襯一些大眾化的消費。」

二人表示踏入夏天，更加要做運動，已約好了8月領到消費券後，要去連鎖店添置運動衫及運動鞋裝備。