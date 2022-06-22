【院舍個案】再多5間院舍現感染個案　聖雅各福群會僖明居4人確診

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（資料圖片）

本港疫情持續，今日新增1447宗確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午出席疫情記者會。

再多5間院舍錄確診個案，包括2間安老院舍及3間殘疾院舍：

大埔明愛富亨苑 一名職員確診，2人須隔離

一名職員確診，2人須隔離 灣仔瑞康護老中心 一名職員確診，8人須隔離

一名職員確診，8人須隔離 基督教懷智服務處將軍澳綜合復康服務中心 一名職員確診，6人須隔離

一名職員確診，6人須隔離 救世軍長康社區展能暨宿舍 一名職員確診，3人須隔離

一名職員確診，3人須隔離 聖雅各福群會僖明居一名院友確診，曾於6月16及20日到日間活動中心「灣仔聖雅各福群會雅聚天地」。當局於本月17日起，發現上址有6宗個案，其中有4人居聖雅各福群會僖明居，另有3人居其他院舍，6月17日後到過上址的人士須檢測

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記者：郭詩詩