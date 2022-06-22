  • 31°C
香港時間 : 2022622日 (週三) 17:35
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【院舍個案】再多5間院舍現感染個案　聖雅各福群會僖明居4人確診

社會 16:38 2022/06/22

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（資料圖片）

本港疫情持續，今日新增1447宗確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午出席疫情記者會。

再多5間院舍錄確診個案，包括2間安老院舍及3間殘疾院舍：

  • 大埔明愛富亨苑一名職員確診，2人須隔離
  • 灣仔瑞康護老中心一名職員確診，8人須隔離
  • 基督教懷智服務處將軍澳綜合復康服務中心一名職員確診，6人須隔離
  • 救世軍長康社區展能暨宿舍一名職員確診，3人須隔離
  • 聖雅各福群會僖明居一名院友確診，曾於6月16及20日到日間活動中心「灣仔聖雅各福群會雅聚天地」。當局於本月17日起，發現上址有6宗個案，其中有4人居聖雅各福群會僖明居，另有3人居其他院舍，6月17日後到過上址的人士須檢測

【TOPick診症室】晚期HER2陽性乳癌復發難處理　醫生拆解結合化療標靶二合一治療

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：郭詩詩

相關文章

【大火停電】當區居民批當局無派物資應急　商戶予器材助市民充電
今日 14:57
【大火停電】當區居民批當局無派物資應急　商戶予器材助市民充電
【醫生註冊】再有13海外醫生獲有限度註冊　分別於公院急症科、婦產科及兒科服務等
今日 15:15
【醫生註冊】再有13海外醫生獲有限度註冊　分別於公院急症科、婦產科及兒科服務等
【香港故宮】用文物展品敘述故事　乾隆十年籌備一畫為母賀壽
今日 15:01
【香港故宮】用文物展品敘述故事　乾隆十年籌備一畫為母賀壽

你可能感興趣

【大火停電】當區居民批當局無派物資應急　商戶予器材助市民充電
今日 14:57
【大火停電】當區居民批當局無派物資應急　商戶予器材助市民充電
【醫生註冊】再有13海外醫生獲有限度註冊　分別於公院急症科、婦產科及兒科服務等
今日 15:15
【醫生註冊】再有13海外醫生獲有限度註冊　分別於公院急症科、婦產科及兒科服務等
【香港故宮】用文物展品敘述故事　乾隆十年籌備一畫為母賀壽
今日 15:01
【香港故宮】用文物展品敘述故事　乾隆十年籌備一畫為母賀壽
公立醫院 何婉霞 張竹君 疫情 衞生防護中心 衞生署 院舍 商場 傳染病

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【多處停電】朗屏站附近輸電橋疑大火多區停電　3小時接88宗困升降機報告【不斷更新】
23:18 2022/06/21
【多處停電】朗屏站附近輸電橋疑大火多區停電　3小時接88宗困升降機報告【不斷更新】
【好人好事】新牌仔送臨盆妻入醫院　塞車不敢切線高手察覺幫忙
今日 10:32
【好人好事】新牌仔送臨盆妻入醫院　塞車不敢切線高手察覺幫忙
【學校個案】學校錄177宗陽性個案　荃灣聖芳濟中學籃球隊及泰拳班有多名學生確診
16:39 2022/06/21
【學校個案】學校錄177宗陽性個案　荃灣聖芳濟中學籃球隊及泰拳班有多名學生確診