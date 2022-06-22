【變種病毒】再多5宗疑染BA.2.12.1源頭不明個案　居荃灣全·城滙、大角咀港灣豪庭等

▲ （譚以諾攝）

本港疫情持續，今日新增1447宗確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午出席疫情記者會。

張竹君表示，現時有204宗疑染BA.2.12.1個案，今日再多7宗疑染BA.2.12.1本地個案，其中2人是早前確診者的家人，分別居順利紀律部隊宿舍及藍灣半島，另有5人源頭不明：

25歲男士，居荃灣全·城滙7座，源頭不明

48歲女士、79歲女士，居大角咀港灣豪庭7座，源頭不明

6歲女童、57歲男士，居大興邨興泰樓，源頭不明

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記者：郭詩詩