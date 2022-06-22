【大火停電】鄧炳強指很多方法通知當區停電　用緊急警示未必最適合

▲ 保安局局長鄧炳強。（曾秋文攝）

元朗中電電纜橋昨日（21日）晚上起火，引致多區停電。保安局局長鄧炳強今日（22日）表示，現階段沒有任何證據顯示是人為的。

保安局局長鄧炳強指，初步而言，進入電纜橋的地方都沒有受到任何破壞，現階段沒有跡象顯示有人刻意入內進行破壞。當然，要待消防同事作進一步檢查，才能確定火警成因，但現階段沒有任何證據顯示是人為的。

被問到今次大規模停電，為何仍不啓用緊急警示系統。他則稱，緊急警示系統一旦啓動將是全港性，但是次事件主要涉及屯門及元朗區，所以認為用如此全港性的警報系統未必最適宜，而事實上當時有許多不同方法通知了當區有關市民，在此情況下未必最適合使用警示系統。當然須視乎個別情況，但這個系統最主要是當有些事情是全港市民均須關注，例如影響全港的幅射問題或大型災難，一般如此情況下才會使用。

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責任編輯：余思嵐

