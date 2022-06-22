【迷你兵團2】楊紫瓊加盟獻聲　聲演功夫高手Master Chow

▲ 《迷你兵團2》

動畫電影《迷你兵團2》（Minions : The Rise of Gru）英語版邀請到國際動作巨星楊紫瓊聲演Master Chow！

Master Chow是個已收山的功夫大師，現在於三藩市的唐人街開針灸店。雖然看似弱質女流，但她卻施展出前所未見的看家本領，從Wild Knuckles差遣的一班惡霸手上拯救迷你兵團。

▲ 《迷你兵團2》

楊紫瓊聲音感性

迷你兵團被她的才華震懾，請求她收他們為徒，讓他們學好功夫後可以去打救犀利哥，但她一口拒絕，因為她現在只想治療人而非傷害人。

不過她看到迷你兵團完全一竅不通，而過往她教出了不少大師級和冠軍級人馬，她最後答應了收他們為徒，並視之為她職業生涯上最大的挑戰。

導演凱爾巴達（Kyle Balda）說：「Master Chow在迷你兵團最無助的時候出手相救，她使出了精湛的武術技藝，迷你兵團立刻就知道這正是他們拯救犀利哥的最佳方法，他們需要她把功夫傳授給他們。我們很高興可請到楊紫瓊來聲演這角色，不只因為她是經驗豐富的動作巨星，更是因為她擁有一把感性的聲音。」

嘗試不同語調

楊紫瓊還將她的一身好身手融入配音的過程，她說：「對我來說，如果我真的把戲演出來而不只是配音，會更容易投入角色，所以我在錄音室裡會郁身郁勢，只要想像一下Master Chow有多少動作場面，就知道我有多大動作，看著我配音的人應該會覺得很搞笑。」

楊紫瓊也很享受跟凱爾巴達一起發展Master Chow這角色的過程，她說：「動畫電影跟真人電影真的有很大分別，因為揣摩和建立角色的過程真的很不同，我們有很大空間去嘗試不同的發音、節奏和語調，這令你更仔細地留意自己的說話方式，例如有時你是用胸腔發聲，有時是用喉嚨發聲，在不同的情況下用不同的方法和強度去說話，這是個很有趣好玩的體驗。」

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