【行會成員】葉劉稱看不到退黨或辭黨主席需要　林健鋒指毋忘做實事初心

▲ 葉劉淑儀表示，看不到辭任職主席的需要。（林曉君攝）

下屆政府公布行政會議名單，召集人由新民黨主席葉劉淑儀擔任。她表示，看不到退黨或辭去主席的需要，過往都有政黨主席加入行會的例子。

葉劉淑儀指，香港不是政黨治港，行會成員的委任，在1997年前後均是用人為才，看不到退黨或辭去主席的需要，而且行會成員屬諮詢性質，個別成員並無行政或法定權力，看不到有利益衝突。她又形容，新一屆行會來自各界，成員具豐富經驗及廣泛代表性。

另外，她否認自己過去是公然反對政府政策，又指作為立法會議員有監察政府的責任，看到政府有地方做得不夠好需要指出。她又贊成恢復中央政策組，認為特區政府需要長遠研究政策的組織。

留任行會的經民聯林健鋒承諾，會時時刻刻提醒自己毋忘在香港做實事的初心，盡心盡力掌握民意，秉承理性、務實、敢於作言的作風，優化政府政策及提出有利於香港的意見，貫徹落實新政府以結果為目標的理念，令政府政策更加貼地，更好解決市民困難。

自由黨張宇人則表示，對於再被委任為行會成員感到很榮幸，會繼續努力將商界想法帶入政府，協助新一屆政府做好營商環境，並繼續在行政立法溝通橋樑方面，做更多功夫。

另外，首次加入行會的工聯會會長吳秋北表示，榮幸收到邀請，會秉承工聯會傳統，珍惜機會為工友、僱員、基層市民發聲。被問到日後投票，是否未能與工聯會其他立法會議員保持「隊形」？吳秋北認為，行會政策不是必然遭到否決，如果具體政策未必完全符合工聯會的看法，作為行會成員，要集體負責，工聯會的聲音會積極透過立法會發出，行會亦會充分表達意見，如果有未符合工聯會看法的，亦會視具體過程而定。

民建聯陳克勤則指，有機會在另一平台服務特區，是其光榮，感謝候任特首李家超的信任，以及民建聯的支持，又形容今次行會組成五光十色，定能協助候任特首做好政策。

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記者：陳葆琳、林曉君