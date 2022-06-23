【小一報名】直資一條龍福建中學附屬學校重語文能力　 7月2日設簡介會現正接受小一入學申請

▲ 直資福建中學附屬學校7月2日設簡介會，並現正接受小一入學申請。

位於油塘的福建中學附屬學校是一所直資英文小學，與位處觀塘的福建中學結龍。學校著重學生運用英語的能力，聘請十多名外籍老師教授英語，營造良好的語言環境。該校現正接受2023至24學年小一入學申請，截止日期為10月8日。

重視學生語文能力

福建中學附屬學校重視學生的語文能力，除中文科以普通話授課、文化及生命教育以廣東話授課，其餘科目均以英語授課。大部分科目均由外籍及本地英語老師同時任教，課堂中亦加入英文話劇的元素，讓學生透過處境練習，享受學習英語的樂趣。中文科設普通話電視台及普通話大使等活動，提升學生的溝通技巧。高小課程中加入詩詞等文學元素，培養學生欣賞中國文化的能力。

學校亦鼓勵學生發展「一生一體藝」，設多元智能課，讓學生接觸音樂、體育、藝術、語文等項目，啟發潛能發展。學生可以選修自己有興趣的項目，透過外出參觀、公開表演等，培養音樂韻律及視覺空間智能。學校亦設生命教育科，培養學生成為有愛心、負責任、有自信心及懂尊重的人。學校現時全年學費為$35,750，分10期繳交。

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設兩輪面試

福建中學附屬學校與福建中學結龍，小六畢業生可直升中學。學校現正接受2023-24年度小一入學申請，家長可於網上報名（按此連結），第一階段截止日期為10月8日。

首輪面試將於10月15或22日舉行，次輪面試則於11月12日舉行，面試結果將於11月25日前以電郵公布。校方將於2023年2月舉行第二階段面試，屆時將會接見於第一階段截止日期後才報名的學生，同時會按學生於第一階段中的面試表現邀請部分考生或家長參與。

小一入學網上簡介會

校方將於7月2日星期六上午11時至下午1時舉行小一入學簡介會（按此報名），主要介紹學校理念及課程介紹，同時會以以Youtube直播形式進行。成功報名的家長會在6月30日前，收到有關確認電郵通知。

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責任編輯︰嚴天任