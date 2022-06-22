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【變種病毒】機場FedEx Express職員疑染BA.4或BA.5　曾到訪兩食肆

社會 16:54 2022/06/22

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（譚以諾攝）

本港疫情持續，今日新增1447宗確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午出席疫情記者會。

張竹君表示，再多一宗疑染BA.4或BA.5本地個案，涉及一名在機場FedEx Express職員，住屯門嘉才里。他在6月18日的核酸檢測呈陽性，CT值27至28，於亞洲空運中心工作，主要在辦公室工作，間中會到停機坪巡查，主要是在停機坪機底取貨，他的其他同事暫時檢測呈陰性。

張指，患者曾於6月16至18日到過位於亞洲空運中心的食堂「泛亞飲食」，6月18日早上10時亦到曾過位於青衣的食肆「賓墟冰室」，曾到訪上述地點的人士及患者的同事須強制檢測。

她補充指，患者在機場工作屬高危人士，沒有旅遊史，料在工作時受到感染，但由於他較少與旅客接觸，仍要調查其接觸的人士有否出現新個案，或與輸入個案相關。

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記者：郭詩詩

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