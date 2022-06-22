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【稅務寬免】立法會三讀通過租金扣稅　每年最多扣稅10萬元

政治 15:39 2022/06/22

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許正宇指，修例可減輕合資格納稅人的負擔。（梁偉榮攝）

立法會今日三讀通過「住宅租金扣稅」，措施由2022至23課稅年度起實施，上限10萬元，料惠及43萬納稅人。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，修例可減輕合資格納稅人的負擔，而當局會繼續審視有關稅務安排，每年制訂財政預算案時，都會檢視稅率、扣除項目等，並會留意推行措施後的情況。

立法會今辯論《2022年稅務（修訂）（關於住宅租金的稅項扣除）條例草案》並獲通過，住宅租金扣稅由財政司司長陳茂波在《財政預算案》中提出，旨在減輕沒持有任何住宅物業的薪俸稅和個人入息課稅納稅人負擔，料惠及約43萬名納稅人，政府稅收每年因而減少約33億元。

根據條例草案，薪俸稅和個人入息課稅納稅人，可就本人或同住配偶以租客，或兩者作為合租租客身分，就有關課稅年度繳付的住宅處所租金申索稅項扣除，上限10萬元。要符合扣除資格，有關物業須為納稅人用作主要居所的地方；及所訂租賃須已加蓋印花。

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記者：林曉君

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