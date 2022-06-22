【申請上訴】涉參與中大二號橋暴動判囚　中大女生申定罪上訴許可被拒

▲ 涉參與中大二號橋暴動判囚，中大女生申定罪上訴許可被拒。（資料圖片）

2019年11月中文大學二號橋爆發衝突，當時22歲的中大女生經審訊後被裁定暴動及違反《禁蒙面法》罪成，被判囚3年9個月，女生今（22日）就定罪向上訴庭申請上訴許可。上訴一方認為原審法官分析證供時，未有充分解釋原因，不能達至唯一及無可抗拒推論。上訴庭認為原審法官裁決分析無懈可擊，即時拒絕受理申請，稍後頒布書面判決理由。



上訴人鄧希雯（現年25歲），早前於區域法院經審訊後，被裁定暴動及在身處非法集結時使用蒙面物品罪罪成。同案其餘3名被告中，兩人暴動罪脫，兩人與鄧同樣違蒙面法罪成。

上訴一方指出，原審法官於裁決時信納上訴人於暴動核心範圍逗留13分鐘，但不接納她當時在場目的是感受自己觀感世界。上訴一方指法官未有解釋信納及不信納的原因，於沒有作出分析下，便裁定唯一及不可抗拒的推論，即上訴人參與其中及教唆和鼓勵其他參與暴動人士，上訴一方認為解釋不足。

上訴庭則指上訴人身為中大生，事發前一天二號橋發生之事件，全香港人均知道，「有無理由會坐響度，認為觀感世界幫助創作」。上訴庭指出，上訴人承認身在現場，因有人大聲喝罵，而「想睇下乜事」，「原審法官不相信，上訴庭可做乜」，如何干擾事實的裁決。

上訴一方續指，案中首被告與警方防線距離較近，首被告最終被裁定暴動罪成不立。上訴人當時身處較遠位置，卻被裁定罪成，質疑原審法官裁決不合邏輯，故認為定罪上訴有合理勝算。

上訴庭認為原審法官裁決分析無懈可擊，加上上訴人當時的衣著及其承認於現場逗留13分鐘。上訴庭觀看案發時部分片段後，即時駁回申請，稍後頒布書面判決書。

控罪指鄧於2019年11月12日，在香港中文大學二號橋及環迴東路一帶，與1名女子及其他不知名者參與暴動。鄧另被控1項在身處非法集結時使用蒙面物品，即護目鏡及防毒面具連濾罐。鄧於聆訊時自辯稱，案發時到場觀察，覺得有很多感官衝擊，之後以此作為創作基礎及藍本，寫成兩份作品作為功課呈交。

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記者：林育慧