【香港故宮】林鄭月娥：故宮開幕為其公職生涯增添光彩　香港故宮有責任推動港人身份認同

▲ （香港故宮開幕典禮截圖）

香港故宮文化博物館今日舉行開幕典禮，行政長宮林鄭月娥致辭時指，作為項目倡議者，能在退任前見證，感到無比興奮。她認為，博物館要以故宮命名，是具挑戰的項目，幸而過程雖緊湊，但順利。她認為香港故宮順利落成，展示了香港在一國兩制下，中西文化匯聚的優勢，亦難不開中央的信任。

她又指，香港過去5年經歷嚴竣環境，香港故宮仍能只用5年便能落成，是令人驚嘆的，為此向中央有關部門和所有參與的工作人員致謝。

林鄭月娥表示，香港在博物館管理和策展上有優勢，可協助中華文化走出去，提升市民對國家的向心力。她認為香港故宮開幕只是開端，其日後工作任重道遠，肩負重要使命。

她又指，香港回歸25年，但對國家歷史和文化宣傳有待加強，香港故宮有責任推動港人身份認同；用好香港對外聯繫優勢，講好中國故事，促進中西文明互鑑。

她最後表示，香港故宮文化博物館開幕典禮，是其最後一項公開活動，亦為其公職生涯的完整句號增添光彩，而她將永遠是故宮的仰慕者。

文化和旅遊部副部長、國家文物局局長李群表示，期待香港故宮能更好發揮優勢，成為中西文化交流的平台，說好中國故事、說好世界故事。他又指，文旅部將加大與香港合作，協助香港旅遊發展融入中華文化發展。

西九文化區管理局董事局主席唐英年表示，能迎接香港故宮的開幕，心情無比興奮。他指出，香港故宮雖然聚焦中華文化，但亦重視與其他文明文化對話，反映中華文化的包容力。希望香港故宮把握中西文化匯聚的優勢，推動港人的國民身份認同。

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記者：陳梓蔚