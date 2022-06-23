【改善近視】兒童近視加深可致黃斑部病變　視光師：每增加100度病發率增67%

▲ 兒童近視控制不宜，可演變為黃斑部病變。

疫情期間，「近距離工作」增加和戶外活動時間減少導致香港六至八歲兒童更早出現近視。若父母不加以管理及控制兒童近視，將會增加兒童成年後出現嚴重眼疾的風險。

最新影片推介：

根據一項研究顯示，在2019新型冠狀病毒疫情期間，香港六歲、七歲和八歲兒童在一年內近視的發病率分別約為 28%、26% 和 26%，相比疫情前的數據為 17%、15% 和 15%。若早期近視沒有控制好，近視將會逐漸惡化。近視越深，眼底病變機率越高，包括提早白內障、青光眼、黃斑部病變、視網膜脫落等，可以導致永久的視力受損甚至失明。

儘管存在風險，部份香港的父母卻沒有正視子女近視加深問題。有些家長更錯誤地認為，只要縮短看電視及使用電子產品的時間，孩子的近視加深就會受控。但他們沒有意識到如果孩子們不養成良好的用眼習慣及接受近視控制治療，當孩子進行「近距離工作」（例如閱讀、寫作，甚至是玩紙牌遊戲）時，近視仍會持續發展。

由於近視於兒童時期出現後，度數通常會在發育期持續增加，若不加以控制，出現近視的年紀越小，將來惡化成深近視及出現相關嚴重眼疾的風險也就越高。即使近視度數僅增加100度，近視性黃斑部病變的病發率也會增加67%。相反，僅將近視度數增長減少100度，即可將罹患近視性黃斑病變的風險降低40%。

目前，改變生活方式如增加戶外活動時間和改善「近距離工作」的習慣，並配合使用獲認證的近視控制產品，例如雙焦點隱形眼鏡等，能有效地控制兒童近視的增長速度。

雙焦點隱形眼鏡是指隱形眼鏡片上有兩個焦點，第一個焦點位於視網膜，如一般眼鏡或隱形眼鏡，用作矯正近視，為佩戴者提供清晰視力；第二個焦點在視網膜的前方，可延緩近視加深速度及減慢眼軸增長。雙焦點隱形眼鏡於日間佩戴，物料較軟身，佩戴比較舒適；通常是每日即棄，毋需重用或每晚消毒。



根據雙焦點隱形眼鏡臨床實驗的結果發現，隱形眼鏡幾乎適用於所有近視兒童。研究亦證實八至十七歲的學童佩戴雙焦點隱形眼鏡能有效減慢近視增長約一半。愈早控制近視，成效愈好，但即使是年齡較大的兒童佩戴雙焦點隱形眼鏡，他們的近視增長也可減半。

只要孩子依視光師指引佩戴足夠時間，它有效減慢近視增長及眼軸拉長。當眼睛仍處於發育階段，隱形眼鏡的近視控制效果就能持續累積。在停止使用雙焦點隱形眼鏡後的十二個月，近視控制的成果得以保留，眼睛恢復到預期的同齡平均近視增長率，並無顯著近視加深速度反彈。