【適應障礙症】深田恭子曾患適應障礙症暴瘦停工　醫生解構成因：通常由外界壓力引發【附治療建議】

▲ 精神科專科醫生探討深田恭子患適應障礙症原因，並提出治療建議。

深田恭子在2021年證實患有適應障礙，因而全面停工，在2022年她開始逐步恢復演藝活動。很可惜知情人士透露她的身體狀況並不樂觀，深田恭子和以前相比不僅身形消瘦不少，同時也出現酗酒的習慣，還傳出與富商男朋友鬧分手，因此經理人勸退她的演出。不少讀者也詢問筆者為何深田恭子會同時出現兩個精神問題？

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首先適應障礙 (Adjustment Disorder) 可以界定為情緒病的一種，它的病徵與抑鬱症非常相似，但嚴重性則比較輕微，通常它是由外界壓力所引發。換言之，要治療適應障礙最好的方法就是解決當前的壓力，很可惜筆者並不清楚深田恭子的主要壓力是什麼？她的壓力有可能是源於感情、知名度或工作，假如問題是出於感情，那麼最重要的就是修復與男朋友的關係；假如她的問題是源於知名度，那麼她盡快復工是較為重要；假如她的壓力是來自密密麻麻的演藝工作，那麼暫緩工作放鬆自己就是最佳的治療方法。

酗酒 (Alcoholism) 與情緒病如適應障礙是息息相關，有很多情緒病患者當感到苦悶或抑鬱，他們就會選擇飲酒來自我麻醉，表面上是借酒消愁，但最終只會越飲越愁，情緒病不但沒有好轉，反而還引伸出酗酒的不良嗜好。另一方面，有一些人其問題是從飲酒開始，當他們的酒量漸漸加深，這樣酗酒問題就能引發負面情緒和負面思想，同時酗酒本身也影響工作能力和人際關係，最終也能導致適應障礙或抑鬱症，這就是為何酗酒和情緒病有着難解難分的惡性關係。根據傳媒報道，深田恭子的情況應該是前者，即是首先患有情緒病，然後再選擇喝酒去逃避現實。

治療深田恭子應該從三方面入手，第一方面就是戒酒，讓酒精對腦部的影響消失；第二方面就是要清晰確認壓力是什麼，然後盡量消除壓力源頭；第三方面就是服用抗抑鬱藥物和接受適當的心理治療，從而舒緩適應障礙所帶來的病徵；當能做到三管齊下，深田恭子的精神問題必定能迎刃而解！

文章獲林震醫生授權轉載標題經TOPick編輯修改，原題為《解讀深田恭子》

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