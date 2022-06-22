【最新疫情】張竹君：近日疫情續升未見回落跡象　料單日宗數將升逾2,000宗【不斷更新】

▲ （譚以諾攝）

本港疫情似有升溫，連續一星期確診數破千宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（22日）下午交代最新疫情。

【17:00】已要求檢測承辦商華昇再覆檢

檢測承辦商華昇診斷中心在港珠澳大橋港口岸逾百樣本假陽性（詳情即看【下一頁】），張竹君指，已要求檢測承辦商華昇安排3個樣本呈陽性、9個樣本呈不確定，再多做一次檢測。

【16:56】

張竹君指，懷疑BA.4/5個案主要在機場辦公室工作，間中會到停機坪巡查，主要是在停機坪機底取貨，不需要與旅客接觸。

【16:49】料個案會持續上升不久會升逾2000宗

張竹君表示，近日確診數字慢慢上升近日並無跡象回落，料會持續上升，不久會升逾2000宗，雖然確診數字上升，但入院人數、死亡數字未有明顯的上升，會密切監察醫院情況。

【16:46】昨日受影響的3間醫院供電已恢復正常

醫管局表示，受元朗區電纜橋火警影響，屯門醫院、博愛醫院及天水圍醫院電力供應，由昨晚7時許開始不穩定，各醫院隨即啟動後備供電系統，3間醫院的急症室、病房緊急醫療儀器及有新冠確診病人入住的隔離病房均維持正常運作。

今早技術人員已檢查醫院供電情況，3間醫院供電正常（詳情即看【下一頁】）。

【16:41】64歲女病人有肺癌並擴散至腦部

死亡個案為64歲女病人，已打兩針疫苗，有肺癌並擴散至腦部，在6月19日發燒並檢測陽性，情況急轉直下，延至6月21日離世。

【16:39】多一宗懷疑BA.4/5個案

再多一宗懷疑BA.4/5個案，他於機場FedEx Express工作，主要在辦公室工作，並不需與旅客接觸（詳情即看【下一頁】）。

【16:37】多7宗本地懷疑BA.2.12.1個案

本港多7宗本地懷疑BA.2.12.1個案，有2宗個案為確診者的家人，正接受檢疫，其餘5宗個案暫時源頭不明（詳情即看【下一頁】）。

【16:35】學校新增190宗個案

學校方面今日新增190宗個案，涉及159名學生，31名教職員，分布於165間學校；基督教宣道會宣基小學 (坪石)部份班別停課。（詳情即看【下一頁】）。

【16:32】多5間院舍呈報個案

有5間院舍各呈報1宗個案，包括2間安老院舍及3間殘疾院舍（詳情即看【下一頁】）。

【16:31】今日新增1宗死亡個案

今日新增1宗死亡個案，累計9,184宗死亡個案。

【16:30】今日新增1,447宗確診個案

今日新增1,447宗確診個案，本地感染佔1,323宗，另有124宗輸入個案，今波疫情累計錄121.8萬宗。

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記者：TOPick 港聞組