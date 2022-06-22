【廉政公署】保險代理涉招攬「傀儡代理」騙3千萬佣金　遭廉署起訴

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廉政公署今日（22日）落案起訴一名保險代理，指她涉嫌藉招攬多名人士加入一間保險公司作「傀儡代理」，訛稱逾200份保單由他們經手處理，串謀詐騙保險公司佣金共約3,000萬元。她已獲廉署准予保釋，以待星期五（24日）在東區裁判法院應訊。



被告盧彥樺，30歲，保險代理，被控一項串謀詐騙罪名，違反普通法。控罪指被告涉嫌於2016年2月至2020年6月期間，與一名香港永明金融有限公司（永明金融）營業經理及其六名下線代理串謀詐騙永明金融，不誠實地偽稱該六名下線代理分別是208份保單申請的經手代理，以及導致永明金融批准有關保單申請，並向該等營業經理及下線代理支付佣金、獎金、花紅及津貼。



廉署調查發現，被告於案發時為另一間保險公司的分行經理。被告涉嫌招攬上述七人加入永明金融工作，並向他們表示無須招納客戶。



永明金融於上述期間接獲208份據稱由該六名下線代理經手的保單申請，當中主要涉及高佣金保險產品。永明金融批准有關申請後，向該六名下線代理及上述營業經理發放共約3,000萬元的佣金、獎金、花紅及津貼。被告涉嫌操控該六名下線代理用作收取上述佣金等款項的銀行戶口，並向他們支付每人每月數千元作酬勞。該208份保單最終「斷供」並告失效。

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責任編輯：余思嵐





