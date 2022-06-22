【親子共讀】培養幼兒閱讀習慣　何基佑分享3本英文好讀物助幼兒學習生字

▲ 何基佑分享3本英文好讀物助幼兒學習生字。

中小學都提倡學好語文就必須要培養好閱讀習慣，不過學童坐不定，加上他們容易被「電子奶嘴」吸引，更加難以專心閱讀，「超級奶爸」何基佑就指要培養小朋友閱讀習慣必須要家長陪同，他說：「小小的閱讀者，往往是在父母的大腿上面培養出來。」

何基佑最近就在短片中分享，得知很多家長面對小朋友不喜歡閱讀、不懂如何幫助子女過渡文字閱讀等問題，所以延遲了孩子自主學習的時間。

何基佑分享了自己的方法就是要親子共讀，他說：「年紀小小的嬰幼兒，確實可能看不明白書本的內容，但當父母與孩子一同看書，就會產生兩種正面的閱讀體驗，第一種是看書時會產生一種親密感，所以每當孩子拿起書時，都會再回憶起那種美好的感覺和時光，第二種是就是當孩子愈看愈能明白的時候，他便開始在看書的過程中產生一種滿足感，試想下，當看書時一直看不明白，心情又不是特別愉快，你又怎會喜歡看書呢？」

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他又推薦《牛津常用2000字》這本書給家長：「有研究顯示，如果小朋友能掌握《牛津常用2000字》，便至少能明白課本內超過7成的內容，對他們的學習更有成效，那麼如何才能有系統地，幫助孩子認識更多生字?坊間有好多教材，像是Oxford Path，他是進階性，有系統地幫助孩子從嬰兒階段開始，甚至升上小學之後都可以繼續使用，而且經過編輯研究而定，不是盲目催谷，或者希望單純地增加字庫量。」

另外，他分享3本英文故事書幫助小朋友閱讀學習生字，這3本故事書都是由淺至深，適合小朋友不同階段：「裡面可以見不一些不同的生字在不同的地方再次出現，所以句子的結構會比之前的階段更加複雜，而這些書是以故事形式，具體地表達一些比較虛無的概念。」



推薦名單如下：

《Beautiful Things》

講述幾位動物主角在遊玩時的一些奇遇，在過程中會提及到不同顏色、聲音、氣味等。

《Across thw Sea》

故事講述幾位主魚在乘船時遇上海盜，究竟他們如何能化險為夷?

《Love Others》

故事講述主角Curly如何將愛和溫暖分享給身邊的人。



何基佑表示增加小朋友詞彙，並不是盲目地加很多生字在書本上，而是在書裡面有實質的應用，即是對話式的故事內容，這樣小朋友不會只學懂這個字，而是在日常生活中都可以學以致用用作溝通。

對於有人說學生字睇字典就可以了，他不太贊成這個方法：「沒錯，字典的確有很多生字，但這樣的學習方法對幼兒而言未必有效，反而看多一點有意義和有系統的故事書，將來要用生字時，這些故事可以勾起孩子的記憶。」

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責任編輯：王明芳