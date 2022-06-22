【學校疫情】學校錄190宗陽性個案　坪石宣基3學生確診

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（資料圖片）

本港新冠疫情持續，今日（22日）新增1447宗確診個案，124宗屬輸入個案。衞生署衞生防護中心公布，學校今錄190宗陽性個案，涉及165校，涉及159名學生及31名教職員，過去7日共63間學校有2宗或以上個案。

張竹君表示，基督教宣道會宣基小學 (坪石)4D班過去數天共3學生確診，該班共24學生，已建議暫停面授課堂一周。

聖士提反書院多3宗個案，與早前確診患者居同一層宿舍，料宿舍或有傳播，同層其餘52名宿生要家居或在檢疫中心檢疫，學校累計9宗確診，患者分散在5個班別。至於觀塘五邑司徒浩中學2C班再多2個案，累計6個案。而荃灣聖芳濟中學籃球隊多3個案，累計10個案，分別來自9個班別。

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記者：黃小冰