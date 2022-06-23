【時尚速報】G-SHOCK新錶青墨超強抗震200米防水　起用比純鈦硬淨4倍COBARION製成

▲ G-SHOCK最新力作青墨MRG-B5000BA-1，錶殼全身起用DAT55G 鈦合金製成，比純鈦硬淨多3倍！（圖片品牌提供）

繼年初推出的黑色MRG-B5000B-1和銀色MRG-B5000D-1，G-SHOCK又再為添加新成員——MRG-B5000BA-1，設計靈感以日本傳統水墨顏色「青墨（あおずみ）」為主題，依舊錶殼以黑色為主調，但獨特之處是為黑魂注入藍調「青墨」（あおずみ）點綴。青色在日本是指藍色，是日本傳統用於書法和繪畫的用色，故在新錶可見到藍色離子鍍（IP） 應用於多組件錶圈和錶帶，突出錶殼和錶帶的黑色類鑽碳（DLC）塗層，而錶面則採用黑色負顯 LCD 和經藍色氣相沉積處理的藍寶石水晶錶面。

官方表明，是次製造的MRG-B5000BA-1的標誌性磚形錶面圖案是向原創 G-SHOCK DW-5000C致敬，不同於GMW-B5000使用一體成型的錶圈，MRG-B5000系列的全金屬多層防護構造錶圈設計重新演繹獨特的力量與美感。錶圈總共以 25 個獨立組件構成，備有四角懸掛組件及矽膠緩衝，確保絕佳的吸震性能，能承受來自各個方向的衝擊。

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重中之重，MRG-B5000BA-1嚴選日本研發的創新質料，其頂部錶圈由 COBARION（一種超堅硬及亮澤的鈷鉻合金）製成，是達至精緻鏡面飾面的理想物料。硬度約為純鈦的 4 倍，與白金相比更光澤明亮。錶帶由 DAT55G 鈦合金製成，硬度約為純鈦的 3 倍。錶殼、後蓋及按鈕亦採用特別的 Ti64 鈦合金製成。至於其精細拋光錶面，日本錶匠依舊發揮極致本色，包括凹槽、凹陷和倒角邊緣作細膩的飾面處理，把Sallaz 拋光處理應用於每個組件上，使手錶具有令人驚嘆的無變形飾面。

手錶具有超強抗震性、200 米防水、Tough Solar、Multi-Band 6 自動無線電波時間同步和藍牙智能手機連接，是G-SHOCK MR-G旗艦系列中最頂級之作。

記者：黃鑑江