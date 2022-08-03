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【中一面試】Band1英中元朗商會中學 2022年中一面試題目實錄

13:16 2022/08/03

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

元朗商會中學是元朗區內Band 1資助英中，學校本著「自強不息」精神，以誠、樸、勤、奮為校訓培育學生，因公開試成績優秀，在2021年DSE中更有學生以3科5**及4科5*考入中大醫學院，一直以來都是不少家長首選。有小六女生今年在中一自行分配學位獲該校取錄，她分享面試題目，稱面試過程分自我介紹及問題作答兩部份並以中文、英文為主，考驗學生對教育方式看法。

根據網頁資料，元朗商會中學2022學年中一自行分配學位學額為50個收生準則如下：

學術表現：　50%；

面試表現：　30%；

操行、課外活動、獎項、專長及其他：　20%

因應疫情影響，今年有元朗商會中學曾計劃用Zoom進行實時面試，但後來則改以錄影形式進行。今年獲取錄的小六女生分享面試題目，指面試過程分自我介紹及問題作答兩部份並以中文、英文為主。第一部分先以英文作自我介紹，而第二部分問題作答只有一條題目，作答時間約為3分鐘。

問題：

你認為網課還是面授課程較好？

元朗商會中學介紹：

位於元朗的元朗商會中學創立於1978年，根據學校網頁，學生在文憑憑試表現出色，在2021年DSE中有學生考獲3科5**及4科5*獲中大醫學院取錄。五科包括中國語文及英國語文取得英級或以上百分比達91.9%。在2020-2021的畢業生當中，有30%學生入讀港大，亦有27%入讀中大。

根據中學概覽，學校為照顧學生多樣性，會以學習能力及成績分班，例如高中英文科五班同學分六組授課，課後設拔尖補底班提升成績。同時每年推薦同學參加「特別資優學生培育支援計劃」；培訓學生入選香港代表隊，參加全國及國際競賽並獲獎。

元朗商會中學著重生涯規劃，為協助學生全面規劃人生，學校運用生涯規劃津貼與校外機構合辦生涯規劃課，教導學生職涯發展規劃的重要性。例如舉辦職場參觀，讓學生嘗試投身不同工作崗位，對各行各業有更具體認知。亦邀請從事不同行業的校友分享職場經驗。擴闊了職場認知，鼓勵學生計劃未來。除了職場規劃，商中特別安排每個中六學生與教師在學年內作最少兩次個人面談。在面談過程中更切身了解學生特質、與趣及才能，作出適切輔導與建議以規劃將來。

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責任編輯：王明芳

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