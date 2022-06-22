【襲警判囚】涉於朗豪坊向警員潑奶茶　前女教師認襲警等罪判囚4個月

▲ 涉於朗豪坊向警員潑奶茶，前女教師認襲警等罪判囚4個月。（資料圖片）

22歲前女教師涉於2019年平安夜，在旺角朗豪坊內將奶茶潑向警員，被控襲警等3罪。涉案女教師早前承認全數控罪，今(22日)在西九龍裁判法院判監4個月。裁判官判刑時指，警方到場後，被告仍站於人群前方，將奶潑向警員，行為極為不智，或會令其他人仿效，造成更大規模的衝突，令場面惡化，屬加刑因素。

首被告蔡芷珺（22歲，案發時為教師）早前承認1項非法集結及2項襲警罪名。

代表律師求情指，被告持有幼兒教育牌照，前途本應無可限量，雖然被告明白面對刑期後，須要面對紀律聆訊，未必能取回牌照，但被告仍繼續努力進修。同時被告對幼兒教育亦有抱負，認為自己有一種使命。

裁判官判刑時指，案發現場為大型商場，當時聚集不少示威者，有人破壞，有人作挑撥及侮辱口號。警方到場後，仍有示威者不願離去，包括被告，與警方正面交鋒。

裁判官續指，在這種大環境下，被告仍站於人群前端，將奶茶潑向警員，行為極為不智。這或會令其他人仿效，造成更大規模的衝突，令場面惡化，屬加刑因素。

裁判官續指，被告當日身穿黑色上衣，格仔短裙，衣着與其他示威者有異。雖然被告參與程度低，但仍不能忽視。被告不願離開，並作鼓勵角色，亦有向警察施襲，增加了暴力衝突的可能性，遂就所有控罪判被告入獄4個月。

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記者：梁錦麟