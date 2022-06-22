【屯元天停電】醫管局指服務今早全部復常 　昨晚一名病人要轉院接受緊急手術　

▲ 醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞。（資料圖片）

元朗一中華電力電纜橋昨日（21日）晚上起火，引致多區停電。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，屯門醫院、博愛醫院及天水圍醫院昨晚7時多開始供電不穩定，後備供電系統隨即啟動，電力受影響期間，各個病房、緊急醫療儀器、急診室，以及新冠確診病人入住的隔離病房，全部運作正常，病人服務也大致維持正常。

新界西聯網和機電工程署人員昨晚也徹夜檢查所有設施，病人服務今早全部復常，昨晚有病人因要接受緊急手術，需轉到博愛醫院進行，現時病人情況穩定。博愛醫院亦因為沒有調動而令其他手術受影響。

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記者：黃小冰