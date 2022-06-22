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【交通意外】涉及單車意外始升至2994宗　運輸署：現全面檢視佩戴單車頭盔要求

社會 16:57 2022/06/22

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(資料圖片)

根據現行法例，騎單車人士無須佩戴頭盔。運輸及房屋局局長陳帆今日（22日）表示，涉及單車的意外宗數由2020年開始上升，至2021年增至2,994宗，因應單車意外的上升趨勢，署方現正全面檢視騎單車人士佩戴單車頭盔的要求。

立法會議員林哲玄在會議上提出涉及單車的交通意外的數目，及會否就單車安全裝備進行民意調查問題。運房局局長陳帆指，現時香港未有強制騎單車人士佩戴單車頭盔，現正全面檢視騎單車人士佩戴單車頭盔的要求，考慮的因素包括應否強制要求騎單車人士在所有地點或只在指定地點佩戴頭盔；強制佩戴單車頭盔要求的適用人士年齡；以及其他地方的做法等。

他又稱，在今年4月至5月，就應否強制佩戴單車頭盔諮詢不同業界及持份者的意見，包括單車會、汽車會、駕駛中心、運輸物流業界、醫學團體、共享單車營辦商及外賣速遞營辦商。運輸署現正整理及分析所收集的意見，並計劃於下月舉行的立法會交通事務委員會會議諮詢議員的意見

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責任編輯：余思嵐
 

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