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【超市大搜查】日本雜誌比拼9款縮骨遮　59.9元IKEA防風強夠堅固

17:43 2022/06/22

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熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

日本雜誌比拼9款縮骨遮，59.9元IKEA防風強夠堅固。

踏入夏天雨季，不少人出門時都會帶備縮骨遮傍身。最近日本雜誌《MONOQLO》測試了市面15款縮骨遮，包括IKEA、UNIQLO、WPC等品牌，就防風效能、使用感等項目進行評分，當中不少可以在香港買到。

《MONOQLO》比較市面15款縮骨遮，進行3大測試：

1.阻隔雨水

測試人員手持縮骨遮，站在模擬每小時80毫米雨量的環境下，3分鐘後觀察膊頭及褲子被濺濕了多少，同時確認雨傘物料的防水性。

2.結實程度

模擬每秒15米風速的情況，測試縮骨遮在不同風向下，能否抵受強風，抑或變形彎曲。

3.使用感

測試物料的跣水能力，將縮骨遮輕輕搖晃5次，觀察能否將雨水甩乾，同時考慮縮骨遮的手柄設計、折疊後的尺寸及重量等。

最新影片：

進行以上測試後，《MONOQLO》根據縮骨遮的防風效能（10分）、防水效能（10分）、便攜程度（5分）、易折疊程度（5分）評分，滿分30分，最終整理出排名：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

是次測試的產品中，就以「WPC 晴雨兼用雨傘 UX002-900」評分最高，擋風能力和抗水性理想；另外，「IKEA HÄSTHAGE 雨傘」屬性價比高之選，防風表現相當不錯，根據本港IKEA官網資料，只售$59.9。

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責任編輯：羅嘉欣

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