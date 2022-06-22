【新冠肺炎】港珠澳大橋港口岸136名出境旅客確診或不確定　初步3宗陽性9宗不確定

▲ 港珠澳大橋。(資料圖片)

衞生署今日（22日）表示，檢測承辦商昨日呈報在港珠澳大橋香港口岸，共有136名出境旅客於現場檢測的結果呈陽性或不確定，初步檢測結果顯示大部分樣本均為陰性，只有3個樣本呈陽性、9個樣本呈不確定。

署方指，根據現行安排，136名出境旅客因而未能離境，衞生署人員察覺檢測呈陽性或不確定結果的數目遠高於過往水平，遂向承辦商了解並要求嚴肅跟進。承辦商將該136個非陰性結果的樣本轉送其中央化驗室進行覆檢。十分重視事件，並已責成檢測承辦商華昇診斷中心立即作出調查和跟進，並要求承辦商盡快提交完整調查報告。

經初步調查，承辦商懷疑設於該口岸的化驗室可能出現環境污染，導致檢測結果出現異常。署方已責成承辦商立即徹底消毒該化驗室和相關器材，並於今日恢復化驗室的正常運作。承辦商亦要作出深入調查及跟進，於本周內盡快向署方提交完整調查報告。

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責任編輯：余思嵐





