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【生眼挑針】小朋友2個月內反覆生眼瘡　中醫預防眼瘡5大法︰戒辛辣熱氣食物

兒童健康 17:09 2022/06/22

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小朋友易生眼挑針，馬琦傑中醫分享預防眼瘡5種方法。

大人小朋友都會生眼瘡，又名眼挑針，小朋友尤其常見，有家長擔心小朋友在2個月反反覆覆生眼瘡，時好時壞，問馬琦傑醫師有何方法防治，馬醫師就分享了預防眼瘡5種方法及2大治療法，家長可參考一下，以備無患。

小朋友易上火生眼瘡

註冊中醫馬琦傑在facebook專頁「中醫爸B - 馬琦傑醫師」分享「防治小朋友眼瘡」帖文，有家長問他。「醫師，小朋友這2個月已反覆生眼瘡，睇西醫搽抗生素好咗，但一陣又生一又出過。有咩方法可防治？」

馬琦傑中醫解釋眼瘡是指眼睛周圍上下瞼有局部紅腫、疼痛，形似麥粒，一般分外在因素和內在因素引起，外在因素包括經常用手捽眼仔和眼仔附近位置，污糟有菌入眼而導致，而內在因素則是脾胃積熱而引發。

在冬天爆發的原因是因為天氣乾燥，又加上大魚大肉、進食過多熱氣食物如辛辣煎炸等，如打邊爐、薯條、燒烤，脾胃積熱，跟著經絡循行，熱毒上攻到上下瞼，氣血凝滯，局部化熱酿膿，形成眼瘡。而小朋友處於生長發育的高峰期，所以更易上火生瘡。

最新影片︰

5大方法預防眼瘡

1. 戒吃辛辣、熱氣食物，如辣椒、炸的食物、燒烤等。

2. 不可用手捽眼睛。

3.平時如果食完一些煎炸食物後，想降火，可飲抔「菊花水」，材料是杭菊花，做法是將杭菊花放入煲中，加入清水煲10分鐘即可。家長要留意市面上紙包包裝菊花茶沒有此功效。

4. 日常多飲舒肝的食療，如綠茶、深綠色的蔬菜，食用「養肝綠茶粉」、「有機麥芽糖」也有效。

5. 晚上10點前睡，令肝臟有充份休息，舒緩肝火，使用沉香珠砂手串、飲用沉香茶可助安眠。

同場加映︰更多兒童健康資訊

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KO眼瘡2大法

1. 3歲以上小朋友生眼瘡可飲用桑葉雙菊茶，材料包括冬桑葉、杭菊花、洋金菊、一串金和生甘草，做法是將所有材料放入煲中，加入清水煲15至20分鐘即可。

2. 外敷方面，可用藥汁敷在患處，材料包括洋金菊和一串金各3克，做法是將所有材料放入煲中，加入清水並將藥汁煲濃，再用紗布沾藥汁敷患處，留意不可以太濕，小心入到眼睛致不適。

如果小朋友的眼瘡不斷反覆及情況嚴重，就要去可靠醫師面診。

內容獲「中醫爸B - 馬琦傑醫師」授權轉載，更多有關詳細的做法，可【按此】查看。

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責任編輯︰顏紫燕

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