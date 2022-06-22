【童樂居案】童樂居虐兒案首名女職員判囚4個月　官斥行為極度過火

▲ 童樂居虐兒事件，首名女職員認罪今被判囚4個月。資料圖片

童樂居早前發生虐童事件，至今共27名女職員被控對所看管兒童或少年人襲擊罪。46歲女高級兒童照顧員涉扯2歲男童頭髮，及用力推男童的頭到牆上。被告早前承認對所看管兒童或少年人襲擊罪，為童樂居案中首名認罪被告，今（22日）於九城龍裁判法院被判監4個月。裁判官判刑時指，被告作為豐富經驗的照顧者，必然知道有其他方式處理，卻暴力地抓男童頭部，即使被告想分隔男童與另1名兒童，其反應亦過激，行為極度過火。

被告香詠姍（46歲，幼兒工作員），早前承認於2021年11月30日及12月17日，在旺角砵蘭街387號地下「童樂居」內，負有管養、看管或照顧兒童責任，故意襲擊2歲男童B，其方式相當可能導致他受到不必要的苦楚。

裁判官判刑時指，早前代表律師求情指，被告拉扯男童頭髮，是希望分開男童B及另1名兒童。裁判官指，男童B當時只用手捧著另1名兒童的臉，並非屬不尋常或過激的行為。

裁判官續指，即使被告想分隔兩人，其反應亦過激，行為極度過火。被告作為豐富經驗的照顧者，必然知道有其他方式處理，卻暴力地抓男童頭部，行為遠超分隔目的。

裁判官續指，第二次事件中，B根本未有作出挑釁行為，惟被告卻情緒失控，用力推男童B的頭到牆上以作發洩，即使片段中無法肯定男童B事後曾哭泣，但不代表男童B感受不到痛楚。

裁判官又指，被告不可能沒意圖犯案，被告的解釋令人懷疑是否有悔意和反省。裁判官斥責涉案行為影響B的身心，被告更在B尚處於心智急速成長時期作出這些行為。裁判官認為，被告並不適合判處社會服務令，遂判被告入獄4個月。

案情指，被告於2021年11月30日於活動室內，拉扯男童B的頭及頭髮，並在B離開時拉其手腳。被告另於同年12月17日，於洗手間內突然用力將男童B的頭撞向牆，令B的頭隨即反彈。

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記者：梁錦麟