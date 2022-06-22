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【污水檢測】葵青浩景臺及將軍澳東港城等污水陽性　當局派19萬快測包

社會 16:43 2022/06/22

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政府今日（22日）表示，葵青及西貢污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約19萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

快速測試
 
葵青區 — 荔景邨、浩景臺、賢麗苑、悅麗苑、翠瑤苑及大窩口邨

西貢區 — 東港城、煜明苑、和明苑、明德邨、裕明苑及顯明苑

 
以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐

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