【打擊罪行】鄧炳強稱去年有66人因犯淫褻法例被控　其中65人被判監

▲ 保安局局長鄧炳強。（資料圖片）

一項研究發現有四成受訪者曾被虛擬性騷擾，包括被迫接收網上性裸露內容、性誘惑或性體驗，以及有兩成曾遭網絡欺凌。保安局局長鄧炳強今日（22日）表示，互聯網並非無法可依的虛擬世界，大部分在現實世界的法例，原則上都適用於網上世界。

立法會議員蘇長荣在會議上提出當局會否仿效內地立法保護兒童及青少年免受網上性騷擾和網絡欺凌，及會否修改或制訂新法例，完善對該類網絡行為的嚴格監管。鄧炳強指，2021年，66人因違反禁止發布淫褻物品的罪行被檢控，當中65人被定罪，全部人被判即時監禁，最高被判監1年4個月，警方根據有關兒童色情物品的罪行檢控了22人，當中20人被定罪，其中11人被判即時監禁，最高被判監2年。

他又稱，儘管不少網上兒童色情資訊涉及境外活動導致搜證困難，但警方會持續透過網上巡邏及採取以情報為主導的執法行動，打擊相關罪行。警方亦與國際刑警保持緊密聯繫和情報交流，並採取行動打擊與網上兒童色情物品有關的罪行。

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責任編輯：余思嵐