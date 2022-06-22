【JUPAS】城大工學院新學年推3個新課程　涉航空航天及微電子工程

▲ 城大工學院於2022/23學年推出3個新課程。（陳靜儀攝）

香港城市大學工學院於2022/23學年推出兩個新學士學位課程，分別為航空航天工程及微電子工程學，各有30個學額。工學院亦推出「創業副修」，聯招選擇有關課程的學生，可任選學院內任何一個主修，同時學習創業的知識。

新課程工學士（航空航天工程）屬大類收生，學生須先進入城大機械工程學系，一年級時修讀學系課程，到二年級選擇。航空航天工程課程中，學生會學習到建造飛行儀器的技術、系統設計等；到3年級時可選擇修讀航天物料或航天系統。

城大機械工程學系教授及航空航天工程課程主任楊勇說，航空航天工程屬高速發展中的行業，相信未來需要更多入才。他說，相比其他院校的類似課程，城大課程更着重飛行儀器的製造，相信有優勢。

另一新課程為微電子工程，屬電機工程學系，同樣為大類收生。學生會學習集成電路的設計和製造基本原理，亦涉特定應用積體電路設計、納米技術等。新課程料可於第一屆學生畢業前獲工程師學會認證。

電機工程學系講座教授鍾樹鴻說，日常生活中常使用的電子產品均涉及微電子，另亦可應用於工業、醫療等範疇，加上港府近年積極推動再工業化，業界對人才需求很大相信畢業生出路廣闊。

另外，城大工學院推出校內首個「創業副修」，設20個學額，學生可於聯招系統選擇有關課程，獲取錄後可選擇學院內任何一個主修，同時學習到營運初創企業、知識產權等知識。工學院副院長（教育）石燦鴻說，課程有助學生創業，他們須符合學院內課程的入學要求。

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記者：黃悅晴