【香港老字號】94年手繪瓷器廠注入現代設計元素　伊莉莎伯泰萊曾訂製貴族徽章瓷

▲ 有94年歷史的粵東磁廠，為香港首間較有規模的手繪瓷器廠，原來連荷里活影星玉婆伊莎伯泰萊都曾經幫襯過，仲將自己的玉照送給老闆留念。

跟差不多百年老字號「粵東磁廠」的第三代傳人曹志雄攀談，筆者不小心脫口問句：「為甚麼繼續做這行？」73 歲的他隨即環顧佔地5 千尺的工場，然後不慍不火回答：「以前這裏買回來，都不用3 百元一尺，現在5 千元一尺。用來收租豈不是更好，用不著做得那麼辛苦吧？」幸而苦盡甘來，守得雲開，女兒更願意當上第四代傳人吧！

▲ 曹志雄是粵東瓷廠東主、香港彩瓷藝術家。今年 73 歲，6歲隨父到港，並在深水 埗大窩坪山坡建廣彩磁廠，一度曾有300 多位彩繪師傅，其後 80 年代，粵東磁廠 搬到九龍灣至今，工廠的彩繪師傅僅餘 4 位。近年因與誠品書店合辦︽粵東磁廠 廣彩手繪瓷器展覽︾，並搞工作坊讓一眾港人重新認識這門日漸式微的本土藝術。（湯致遠攝）

位於九龍灣工業中心的粵東磁廠，為香港首間較有規模的手繪瓷器廠，大可追溯到1928年，由第一代曹侶松南下與譚錦方、譚錦屏兄弟於九龍城隔坑村創立錦華隆廣彩磁廠開始，其時主要出口廣彩瓷器到外國市場，全盛時廠內有多達300 多名彩繪師傅。

1956年，6 歲的曹志雄跟隨爸爸曹榮樞到港，因政府收地改建用途，曹家搬到深水埗大窩坪山坡建廠和住屋，從此一家三代開展新生活，經歷過60、70 年代經濟起飛、80 年代香港遂成世界工廠、90 年代廠商開始北移……時代不斷變遷，風雲依舊變色，唯獨粵東磁廠至今仍能屹立香江。

嫡系長子的堅持

然而，營營役役勞勞碌碌半個世紀，所為又是何事呢？

作為第三代，只希望出一分力，發一分光，能否發揚光大，一切順其自然。。

▲ 1954 年因大坑東木屋區發生大火，曹家舉家搬到深水埗大窩坪（圖）山坡建廠和居住。（圖片：受訪者提供）

他自細已跟父親學做生意，中學畢業到浸會學院（現為大學）修讀理科如生物和化學等科目，原打算有助到外國升學，只是身為長子的他潛藏一份責任感—養家之外，還有工廠上下數十名工友人生計，得靠他和爸爸找生意回來撐著。

這是一個使命，一家三代人都是共同在一家廠生活。雖然也有很多世叔伯發展得很好，就算我五兄弟，像曹志光好幾個都很好。始終做大仔，有責任睇住個家！當時正值香港出口貿易最蓬勃時期，我剛好讀完浸會，爸爸需要有人幫手，我只好留在廠幫手做吧。

彩瓷生意主要靠外銷，不少外國顧客，甚或香港大公司如怡和、渣甸等買手慕名而來，需要英語交談，他也邊做邊學回來。「起初我不懂英文，但你知外國人很講究terms，幸好當時香港有很多tradingcompany，亦即所謂洋行，接待外國客到來的，大多是香港大學畢業生，他們英文很好，而每完成一單生意，都會給我們一張清單，從中我慢慢學會相關的英文術語。」他說差不多一星期五天都要接待不同外國客戶，說得多自然會流利。

▲ 紋章瓷又叫「徽章瓷」是國外貴族定製一種中國瓷器，一代美人伊莉莎伯泰萊也曾找曹家幫忙，完成後她送曹志雄（Joseph）一張簽名照片以作感謝。（圖片：受訪者提供）

然而，如他所言，做生意每分每秒都會是挑戰。「以前經濟起飛，行內互相競爭，初初我們是首間磁廠，慢慢總會有些夥計自立門戶，其後演變成一種惡性競爭—為爭生意大家鬥平，我們有很多優秀的師傅都給人挖角了。（很大壓力吧？）正所謂船到橋頭自然直，有危也有機，到外闖自立工場的，開始發現生意不穩定，經常朝不保夕，最後反過來變成幫我們做代工生產。」

物競天擇，汰弱留強是天地運行不息之道，而環境氣候的改變也影響一地之發展。

「90 年代內地改革開放，很多師傅紛紛北上開廠。也許每處都會發生教識徒弟無師父的事，很多師傅賺完第一桶金便再沒回這行了。又這一行原是靠師傅徒手繪製的，到70 年代流行用上電板壓花（將圖案放到電板上），原是可降低成本，但後來隨著很多工廠北移，多了競爭很多工廠都捱不住要結業了。到現在流行用上貼花紙，像我女兒全都是用這種花紙貼在瓷器上，而外國瓷器現在百分之九十都是用這種方法。」

女兒認同是鼓舞

誠然，他沒跟隨大隊北上掘金，全因天性不愛應酬，既不煙也不酒的他自覺不適合，惟有繼續留港發展。也許也因粵東磁廠的目標顧客，是一群有要求的高端客人，如名店百貨連卡佛或半島酒店，訂單數量不算多，始終內地廠商也不願接幾十件或幾百件的訂單，是以，這也造就磁廠屹立到現在，給他們「搵到食」的空間。

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繼繼續做這行，搵到食先最重要原因。如果做出來的東西有人欣賞，有人認同的話就是最大動力，有一種鼓舞作用！

得到女兒新一代的認同感，才是意外的收穫。他表示女兒對這行是由零興趣到願意接手，全因近年多了接受形形色色的訪問，加上擺多了展覽宣傳的關係。

「她在理工讀設計，就算有理工學生來學師，我們無條件教導。她都沒甚感覺，始終後生一代對我們這行沒甚興趣的。直至近年多了國內國外媒體來訪問，好像中央電視台、美聯社都來採訪；甚至更得到誠品邀請開工作坊，讓她感受到原來老豆做這行是好受歡迎，她開始對我這行改觀，甚至感興趣。像最近她為『Art of Hong Kong』設計，她加入了瓷器元素都得到其他人接受和歡迎。」他說。

當鼓舞來自至親的親人，那種喜悅不言而喻。現在女兒多了回工場的時間，有時更替父親跟客人洽談生意，曹生看在眼裏自然暗生安慰。

雖然我好多都跟到，但漸漸放手給她，當係希望她愈做愈好。很多名店都派後生仔來採辦，後生仔有他們新思維，他們來到跟女兒很啱 key，我就給他們和阿女傾。

▲ 曹志雄與妻子曹葉正嬌（中）和女兒曹嘉彥（右）為香港廣彩瓷業繼續發揚光大。（湯致遠攝）

這樣也令原本抱著「陪伴工廠到生命最後一刻」的他改變了，現在他認為只要女兒能做得到，他都會「甚麼都可以下放」的心態，問他可有建議給女兒和年青人，他徐徐的說：

做嗰行，千祈唔好厭嗰行，做下去，能做好一點直到發揚光大，你會明白當中道理。另外，要珍惜香港這洞天福地，為甚麼以前那麼多人南下來港創業呢？雖說外國月亮特別圓，但去過外國的，便知道香港是最好的。

在「慢慢放下」的交接期，曹志雄坦言希望可快些通關，讓他尋回昔日跟妻子的最大娛樂—去逛逛不同的美術館、博物館，定期回到內地跟廣彩仝業會面作交流。「雖然許多技術可能已認識，但始終跟真實觀摩是兩回事，就算活到幾多歲，一路學習，增進知識也需要。」除了敬業樂業，大抵，活到老學到老才是他真正人生本色。

記者：黃鑑江