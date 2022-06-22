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【Band1尖子】從腼腆內向到自信滿滿 女生感激遇上好老師考入Band1英中

中小學 18:03 2022/06/22

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婧妍獲Band1英中錄取。

當接到心儀中學——港島區張祝珊英文中學的錄取通知時，婧妍欣喜若狂，既興奮又激動。能在眾多競爭者中脫穎而出，覺得很幸運，也很感恩。婧妍的夢想——成真了。
    
想起剛升上明道小學時，婧妍有點腼腆內向，甚至不敢和老師同學說話。後來因為扮演長髮公主，婧妍遇上她人生的伯樂，被小一班主任徐老師發現了她的表演天賦和清脆悅耳的聲音。徐老師從此用心栽培，多次讓她參加校外的講故事比賽，並獲得了不少獎項。

最新影片推介：

三年級的班主任李老師曾說：「自信是成功的秘密。」婧妍遇上她人生另一位伯樂，老師推薦她參加校園電視台，並擔任全校才藝表演的司儀。在校慶時，負責接待來訪嘉賓，大方從容地介紹學校。這些寶貴的經驗，讓她不但開闊了視野，鍛煉了膽量，而且增強了自信。同時，她的成績也有很大的進步，期考時進入全級第三名。
    
婧妍之所以能入讀心儀中學，除了自己的努力，更要感謝學校老師的栽培和教導，也要感謝父母的鼓勵和鞭策。在失意時，安慰她；在得意時，提醒她；在迷茫時，引導她。他們不但幫她解答疑難，而且給她指引方向。她的媽媽常說：「目標已定，就當向著標桿奔跑。」

走過的路，流過的汗，讀過的書，遇過的人，都會在婧妍成長的路上留下印記。只要願意付出努力，就能達成夢想。希望下一個夢想成真的——就是你！

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撰文 : 范婉君校長 港澳信義會明道小學

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