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【高糖水果】9種時令水果糖分圖鑑　榴槤荔枝高糖易誘發濕疹

保健美顏 17:34 2022/06/22

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9種時令水果糖分圖鑑：榴槤荔枝高糖易誘發濕疹。

夏季是芒果、榴槤等水果生産的季節。時令水果雖然好吃，但糖分相對較高。註冊營養師Jim Lau在Facebook專頁發文，整理時令水果糖分陷阱，指出攝取糖份太多會引起一系列健康問題，不宜進食過量。

最新影片：

9種時令水果：

  • 榴槤
  • 荔枝
  • 龍眼
  • 芒果
  • 車厘子
  • 菠蘿
  • 蜜瓜
  • 哈密瓜
  • 西瓜

點擊大圖獲取糖分圖鑑（每100g計算）

 

    點擊圖片放大
    +7
    +6

 

不宜攝取過量

營養師提醒，荔枝非常熱氣，而一份芒果已等於2粒方糖量。攝取過量果糖，可能引致健康問題，例如：

  • 血糖升高：時令水果比較甜，升糖指數相對高，吃太多會引致血糖波幅上升。
  • 脂肪上升：血糖波幅太大，令胰島素上升時間較長，促進脂肪形成。
  • 腸胃不適：過分攝取果糖，會引致輕瀉或者胃脹；嚴重會有胃酸倒流。
  • 誘發濕疹：高糖分食物會令身體發炎，嚴重會加劇濕疹。
  • 降低免疫力：過分攝取糖分，令身體發炎，長時間會出現免疫疲勞問題。

——————

內容獲「註冊營養師Jim Lau」授權轉載。

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立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：張沛

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