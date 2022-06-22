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【香港25個第一】洪永城體驗香港25個「第一」　Tony駕駛開篷跑車感受基建

娛樂 17:45 2022/06/22

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《香港25個第一》

TVB推出由洪永城主持的全新節目《香港25個第一》將於明晚（6月23日）起逢星期四、五晚播出。

洪永城將透過訪問不同領域的香港精英，以及親身體驗這25個「第一」的奇蹟，與廣大市民重新認識香港這個充滿奇蹟的地方。

最新影片推介：趙希洛專訪

香港25個「第一」

香港作為一個彈丸之地，當中有許多意想不到的範疇，均締造「第一」的傳奇，洪永城將會帶大家逐一細看香港25個「第一」，其中包括：基建第一、財富第一、長壽第一、燒味第一、轉數第一、全民慈善第一、勤力第一、龍虎武師第一、旅遊第一、夜景第一等。

這25個「第一」將香港與內地，甚至世界連繫在一起，同時亦代表著香港人遇強越強的精神，致力成就更多的第一。

《香港25個第一》

駕駛跑車感受香港基建

明晚（6月23日）首集將會探討香港的基建及天際線，主持洪永城親自駕駛開篷跑車感受香港「第一」基建的宏偉，期間途經青馬大橋、汲水門大橋、汀九橋及昂船洲大橋，這些「第一」的基建將香港各區無縫連接起來，打破地理限制。

之後到訪另一個「世界第一」的基建，被譽為「橋界珠穆朗瑪峰」的港珠澳大橋，參觀港珠澳大橋香港接線及機場旁邊人工島的香港口岸旅檢大樓，探討興建過程所面對的困難及考量。

此外，香港作為天際線最高的城市之一，洪永城到訪全港最高的建築物－環球貿易廣場，從最高處俯瞰香港，深入了解這個歷時十年、動員超過一萬人參與的超級工程，見證香港人突破空間限制的思維及能力。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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