【停電驚魂】火燒電纜引發屯元天大停電　黃庭鋒靠粟米片充飢：好想見番光

▲ 冇電冇水，黃庭鋒惟有食粟米片充飢。

元朗朗屏中電電纜橋昨晚（21日）7時許起火焚燬，導致天水圍、元朗及屯門多處停電，其中天水圍有2萬多戶更通宵停電至今早8時多。停電令不少「屯元天」居民大受影響，甚至有家歸不得。早年成功上車在天水圍置業的藝人黃庭鋒，當時正好在家，同樣受到停電影響，他在社交網分享點蠟燭的照片，可見家中漆黑一片，伸手不見五指，只留下一點燭光！他惟有用燭光照明及用平板電腦看電影自娛。

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他在IG Story分享自己在黑暗中作樂的環境，他表示：「讓我好好地感受這個世界。有廳燈、有冷氣、有空氣清新機、有凍嘢飲等等，原本以為係理所當然嘅嘢，呢個幾鐘突然全部無晒，全個地方都停電。」

恢復供電後，今日黃庭鋒接受Topick記者訪問，他表示手機訊號不穩，可能受供電影響，時好時壞，問到他經歷多個小時的大停電，有何感受？庭鋒憶述突然斷電一刻都猶有餘悸：

當時是突然沒有電，而電話訊號又中斷，打不到電話出去，又上不到網看新聞，最後是問鄰居才知道原來火燒電纜，然後就呆坐於梳化上，不知道做什麼好。

他續說家中太熱惟有走出露台，他才發現是整個天水圍區都沒有光：

係露台聽到有小朋友喊，大叫好驚有怪獸，大人走出去想應變方法，好多人去租酒店，有一刻我都咁諗，但因為冇電冇晒交通燈，其實揸車都好危險，諗諗下都係留番係屋企。

接受了現實的他，惟有於露台點蠟燭看ipad，晚餐則食粟米片加鮮奶充飢：「我覺得雖然嗰刻好熱、又上唔到網，睇唔到電視，但坐係露台，點蠟燭，用ipad睇戲，原來另有一番風味。」

▲ 在露台看電影，苦中作樂。

不過正當他在露台享受寧靜一刻時，因為俾蚊咬所以乖乖走番入屋：「但當你隻腳開始比蚊咬既時候，就頂唔住，乖乖地入返房，寧願熱到爆都唔想俾蚊咬！」

返回屋內他靠手機照明，幸運的是他有3個充滿電的移動充電器，頂到一晚：「那種感受係有電原本係好理所當，但原來當佢停幾個鐘的時候，好似整個生活都好唔同，好想見番光，好想有番冷氣，係幾恐怖嗰一刻。」庭鋒還透露直到今早6點才恢復供電，不過仍然沒有水，幸好現在一切已回復正常。

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記者：陳麗薇